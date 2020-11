Rutte tegen opstandige horecaondernemers: 'Hou je aan de regels'

''De horeca kan alleen opengaan wanneer de stand van de pandemie het toelaat." Dat zei premier Rutte vandaag in reactie op het ultimatum van een deel van de horecabranche. De ondernemers dreigen op 17 januari de zaak weer te openen, ongeacht de maatregelen die dan gelden.

Omroep Brabant meldde vrijdagmiddag dat minimaal veertig regionale takken van de Koninklijke Horeca Nederland de actie ondersteunen . Tijdens het wekelijks persmoment werd Premier Rutte om een reactie gevraagd. ''We moeten alles doen om het land door deze crisis te loodsen en daarvoor is het noodzakelijk dat de horeca dicht blijft. Ik hoop dat deze prachtige bedrijven weer open mogen, maar die belofte kan ik nu niet maken."

Op de vraag wat het het kabinet gaat doen wanneer de branche toch opengaat, gaat hij nu nog niet in. ''Daar kan ik nog niets over zeggen, ik heb de berichten ook niet gezien. In algemene zin is het niet mogelijk om je niet aan de regels te houden."