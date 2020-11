Vuurwerkoverlast in Helmond: gemeente heeft 60 jongeren in het vizier

Agenten op straat in Helmond (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision) vergroot

De gemeente Helmond heeft zestig jongeren in het vizier die medeverantwoordelijk zijn voor de vuurwerkoverlast in de stad. Dat stelt burgemeester Elly Blanksma. Ze stelt dat ze samen met politie en justitie streng gaat handhaven. Wie overlast veroorzaakt, wordt vervolgd.

Malini Witlox Geschreven door

Donderdagavond werden al twee minderjarige jongens uit Helmond aangehouden en verhoord. Zij hebben een boete gekregen.

In oktober en november kwamen op het gemeentehuis in totaal zo’n 1200 meldingen binnen. Helmond maakt sinds dit jaar gebruik van de app Mobile alert. Via de app kunnen de Helmonders vuurwerkoverlast melden. En dat deden de inwoners de afgelopen periode dan ook.

Duizenden euro's schade

In september was het aantal meldingen met 65 nog redelijk bescheiden (3 in 2019). In oktober waren dat 625 meldingen (2019: 116) en in november 650 (2019: 173). Er is voor 26.500 euro aan schade gemeld.

Blanksma stelt: "De coronacrisis stelt onze inwoners zwaar op de proef. We vragen veel van onze inwoners. En dat dat moeilijk is, begrijp ik en voel ik ook zo. Ik snap dat sommigen zoeken naar een uitlaatklep. Maar laat me duidelijk zijn: dat mag nooit een excuus zijn voor overlast, onveilige situaties of druk op onze hulpverleners. En dat is op dit moment wel het geval. "

Verbod

Ze roept op om geen overlast te veroorzaken. "Vuurwerk is verboden. Carbid gaan we ook verbieden. De overlast is onacceptabel. Niet voor niets blijven onze inwoners de overlast bij ons melden: ook zij willen dat dit ophoudt."

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.