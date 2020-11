Opnieuw veel overlast in Helmond door vuurwerk, twee jongens aangehouden

Agenten op straat in Helmond (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision) vergroot

In Helmond was er donderdagavond opnieuw veel overlast door vuurwerk. Voor de tweede avond op rij ging het los in de wijk de Wilma in de stad. De politie heeft twee jongens aangehouden.

Janneke Bosch Geschreven door

De politie was donderdagavond met veel mensen aanwezig in de wijk. Er werden verschillende mensen gecontroleerd, zo laat een woordvoerder weten en twee mensen zijn opgepakt. Het gaat om minderjarige jongens. In ieder geval een van hen had vuurwerk bij zich. Zij zitten nog vast en worden vrijdag verhoord.

De vuurwerkoverlast zorgde voor veel politie op de been:

Wachten op privacy instellingen...

Een groot deel van de avond was er sprake van vuurwerkoverlast. In ieder geval tussen zeven en elf uur 's avonds ging het los.

Oproep

Volgens een bewoner in de buurt was de overlast de tweede avond heviger dan de eerste. "En er gaan berichten rond dat er morgen (vrijdag, red.) weer gereld gaat worden."

Via sociale media wordt opgeroepen om vuurwerk af te steken in de wijk (foto via WhastApp) vergroot

De politie laat weten dat er vrijdag overleg is met de gemeente Helmond over de bestrijding van de vuurwerkoverlast.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.