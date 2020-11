Politie komt in actie tegen vuurwerkoverlast in Helmond: negen aanhoudingen

De politie heeft vrijdagavond negen overwegend jonge inwoners van Helmond aangehouden tijdens een grote actie tegen vuurwerkoverlast. Eén van hen, een jongen van 16, had een volle tas met niet aangestoken vuurwerk in het gezicht van een agent gegooid. De stad wordt al enkele dagen geplaagd door vooral jongelui, die vuurwerk afsteken. Voor burgemeester Elly Blanksma waren de aanhoudende problemen aanleiding om ouders van zestig jongeren die betrokken waren bij recent vuurwerkoverlast een waarschuwingsbrief te sturen.

Eén van de andere arrestanten is ook 16. Hij werd opgepakt voor de verkoop van het explosieve spul. Een man van 21 ging de cel in, omdat hij vuurwerk naar een voorbijganger gooide en een prullenbak opblies. De jongste inwoner van Helmond die werd gearresteerd, is 15. Hij kon zich, net als een 20-jarige stadgenoot, niet legitimeren. Een jongen van 17 werd meegenomen naar het politiebureau, omdat hij een agent had beledigd. Een man van 18 liep tegen de lamp, omdat hij vijf zakjes hasj bij zich had.