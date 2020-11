Burgemeester Helmond stuurt brief naar ouders vuurwerkafstekende jeugd: 'Riskeren 4350 euro boete'

De burgemeester van Helmond heeft aan de ouders van zestig jongeren die betrokken waren bij vuurwerkoverlast een brief gestuurd. Het gaat om een officiële waarschuwing. Als de kinderen weer betrapt worden op het afsteken van vuurwerk, krijgen ze een boete van maximaal 4350 euro. Ook riskeren ze een taakstraf.

"Ik heb de naam van uw zoon of dochter door gekregen van de politie. Afgelopen dagen is er in de omgeving van de Braak en Wilma op een onverantwoorde wijze vuurwerk afgestoken. Uw zoon of dochter was daarbij aanwezig," zo schrijft burgemeester Elly Blanksma.