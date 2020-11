Brabantse burgemeesters wilden verbod op Black Friday om drukte te voorkomen, maar kabinet weigerde

Druk in de binnenstad van Eindhoven (foto: Joris Dirckx). vergroot

Voorzitters van de drie veiligheidsregio's in Brabant John Jorritsma, Theo Weterings en Jack Mikkers hebben samen met de andere 22 burgemeesters in het Veiligheidsberaad aan het kabinet gevraagd om Black Friday te verbieden. Dat zei burgemeester Ahmet Aboutaleb van Rotterdam zondag in tv-programma Buitenhof. Zaterdag sloot onder meer Eindhoven eerder de winkels omdat er veel te veel publiek in de binnenstad was.

Het kabinet heeft volgens Aboutaleb dat verzoek geweigerd. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven zei zaterdag nadat hij de winkels sloot al tegen Omroep Brabant dat hij graag landelijke maatregelen ziet. "We moeten nu de balans opmaken. Hoe nu verder? Dat zal ik ook maandagavond in het Veiligheidsberaad bespreken."

"De voorzitters van de Veiligheidsregio's zijn constant met elkaar in overleg. Maar we zullen ook met het kabinet spreken. Want als ik de winkels sluit gaat het publiek misschien naar andere steden. Dat waterbed wil ik voorkomen. Dus we hebben afspraken nodig die landelijk kunnen worden georganiseerd en worden nagekomen", zei Jorritsma.

Andere Brabantse steden druk maar onder controle

De winkels in Eindhoven mochten zaterdag vanaf drie uur geen bezoekers meer binnen laten. Om vier uur moesten de winkels dicht. Ook in andere steden zoals Breda en Tilburg was het druk, maar daar zou de situatie nog beheersbaar zijn geweest.

Of de winkels in de Lichtstad zondag ook eerder dicht moeten, is nog niet bekend. Daarover neemt de gemeente zondagmiddag een besluit afhankelijk van de drukte.

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's in ons land. Naast Eindhoven gingen zaterdag ook de winkels dicht in Rotterdam en Dordrecht.

