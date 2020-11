Drukte in Breda en Tilburg 'onder controle', winkels blijven open

Drukte in het centrum van Tilburg (foto: Jack Brekelmans). vergroot

In de binnensteden van de grotere plaatsen als Breda, Tilburg en Den Bosch is het zaterdagmiddag volgens centrummanagers druk maar niet té druk. Alleen bij de bekendere winkels in de stad staan lange rijen wachtenden. In Eindhoven was het wél te druk. Op last van burgemeester Jorritsma moeten de winkels om vier uur dicht.

"Vrijdagavond was het heel erg druk. Zaterdag valt de drukte nog mee", zegt Samantha van Rooij, regisseur van Binnenstad Tilburg. "We zijn goed voorbereid op alle scenario's. Ook de artiest die bij de 'rotonde' in Heuvelstraat bezoekers op een leuke manier op het naleven van de coronamaatregelen wijst, doet het goed."

'Verkeersregelaar' in het centrum van Tilburg (foto: Jack Brekelmans). vergroot

Bij een aantal winkels staat al een rij met wachtende klanten. "Om de rijen niet eindeloos lang te laten worden, hebben we borden met de tekst 'einde rij' geplaatst. We kunnen eventueel de Heuvelstraat nog afsluiten en de klanten gedoseerd binnen te laten. Zover is het vandaag nog niet gekomen. We hebben veel beveiligers en gastheren en -vrouwen op de been. We denken niet dat extra omleidingen of afsluitingen nodig zijn."

Drukte in Breda 'valt mee'

In Breda vinden veel winkelende mensen het erg druk. “Ik ben verbaasd dat er zoveel mensen op de been zijn, waarvan de meeste zonder mondkapje”, aldus een Belgische meneer. Volgens Jos Koniuszek van het ondernemersfonds valt het nog wel mee. “Het ziet er soms druk uit, maar als je er tussendoor loopt is er meestal nog genoeg ruimte. Op verschillende punten staan er camera’s die alles in de gaten houden."

“Wij kunnen er ook niet zoveel aan doen. Normaal hebben we allerlei campagnes lopen om mensen naar Breda te trekken. Maar dat doen we nu niet. Toch komen er ook veel Belgen, want bij de zuiderburen is alles dicht, dus zo gek is dat niet", aldus Koniuszek.

Wachten op privacy instellingen...

Schandalig

In verschillende steden, onder meer in Eindhoven, werden vrijdagavond al mensen opgeroepen om niet meer op de Black Friday-koopjes af te komen. “Het was schandalig. Grote winkels hebben veel geld uitgegeven om klanten naar de winkels te lokken. Het was een gekkenhuis”, vertelt Linda Vermeulen van FNV Handel. “We hebben veel klachten gekregen van medewerkers die zich niet veilig voelden. Mensen konden de afstand niet bewaren en hielden zich niet aan de regels.”

De grote ketens gaan volgens de vakbond voorop in het koopfestijn. “Ze denken alleen aan omzet en niet aan de gezondheid van de medewerkers. Dat geldt overigens niet goed voor alle winkels. Sommigen doen hun uiterste best om het volgens de regels te laten verlopen. Overigens vinden we dat de overheid hier dichter op moet zitten en zich moet bemoeien met dit omzet denken. De stunts gaan ten koste van de medewerkers.”

LEES OOK: Eindhoven sluit vanaf vier uur alle winkels vanwege enorme drukte in de binnenstad

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.