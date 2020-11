Eindhoven sluit vanaf vier uur alle winkels vanwege enorme drukte in de binnenstad

Vanwege de enorme drukte in de binnenstad sluit de gemeente Eindhoven om vier uur zaterdagmiddag de winkels. Vanaf drie uur worden er geen nieuwe klanten meer toegelaten in de winkels.

'Ultieme remedie'

De burgemeester was zaterdag continu in overleg met politie, handhaving en crowdmanagers over de drukte. Hij noemde toen maatregelen zoals vervroegde winkelsluiting 'de ultieme remedie'.