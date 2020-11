Bewoners Lithoijen geëmotioneerd om nieuw Jezusbeeld: 'Het is echt heel bijzonder'

Veel dorpsbewoners komen het nieuwe beeld bewonderen (foto: Omroep Brabant). vergroot

Het nieuwe Jezusbeeld is zondag het gesprek van de dag in Lithoijen. Veel dorpsbewoners komen een kijkje nemen en ook fietsers en auto's stoppen even om het beeld te bewonderen. "Het is een beroemd kruispunt aan het worden", grapt een bewoonster. De reacties zijn veelal lovend: iedereen is ontzettend blij dat er zo'n bijzonder beeld is geschonken.

Het oorspronkelijke Christusbeeld is vorig weekend verwoest met vuurwerk, tot verdriet van de dorpsbewoners. Cabaretiers Jeroen Woe en Niels van der Laan trokken zich het leed van de dorpsbewoners aan en schonken in hun tv-programma 'Even tot hier' een nieuw kruisbeeld aan het dorp. Het is gemaakt van gerecyclede blikjes en is deze keer dus vuurwerkproof.

Bewoners zijn geëmotioneerd door de actie van het programma. "Leuk dat ze er serieuze aandacht aan hebben besteed en een kunstwerk terug hebben geplaatst. Dat verwacht je niet van een satirisch programma. Echt heel bijzonder", vertelt een dorpsbewoonster. "De rest van het dorp reageert ook goed. Iedereen is er blij mee."

Zo reageerden dorpsbewoners op het nieuwe beeld:

Wim Verhoeven woont al 44 jaar tegenover het Jezusbeeld en is koster bij de plaatselijke kerk. "Het was vorige week schrikken dat hij zo vernield was. Echt doodzonde. Het is toch een stuk geschiedenis van het dorp." Wim is dan ook positief verrast met het nieuwe beeld. "Het is erg creatief, dat ze van afval zoiets moois kunnen maken."

Het alternatieve Christusbeeld in Lithoijen (foto: Omroep Brabant). vergroot

Het vorige kruisbeeld stond ruim zeventig jaar op het kruispunt van de Molenweg met de Schutstraat. Maandag gaat Wim met het parochiebestuur vergaderen over wat er met dit nieuwe beeld gaat gebeuren. "Het is zeker een beeld dat mag blijven staan hier. Maar hij zal het denk ik niet zo lang volhouden als het vorige beeld. Het is een mooie tijdelijke invulling en het heeft ook weer geschiedenis", zegt de koster.

Als er een nieuw Christusbeeld is gemaakt, zal deze dus een ander plekje krijgen. "Misschien in een museum", zegt een dorpsbewoonster. Maar volgens Wim kan dat nog wel een paar jaar duren. "Hij zal niet zomaar in de kliko terechtkomen. Ik vind hem mooi. En het is positief dat hij is vervangen, anders was hier maar een leegte", aldus Wim.

Het nieuwe Jezusbeeld is gemaakt van gerecyclede blikjes (foto: Omroep Brabant). vergroot

