Gedragsanalist hoopvol na rustige koopzondag in Eindhoven: 'Er is absoluut geluisterd'

Foto: René van Hoof. vergroot

De inwoners van Eindhoven lijken, in elk geval voor één dag, te hebben geluisterd naar de noodkreet van burgemeester Jorritsma. Die sloot zaterdagmiddag de winkels in zijn stad omdat er simpelweg te veel winkelend publiek op de been was. Zondagmiddag was het beduidend minder druk in de binnenstad. ‘Dit is hoopgevend’.

Gedragsanalist en crowdmanager Roelf Pot kijkt zondagmiddag een stuk tevredener dan een dag ervoor. “Er is een duidelijke afname van het aantal mensen te zien. Er zijn minder lange rijen en het is minder druk in de winkels. Ondertussen heeft iedereen de ruimte om op straat te kunnen bewegen. Er is absoluut geluisterd naar de burgemeester, dat kan niet anders.”

Belgen

Ook de Belgen, normaal gesproken graag geziene gasten in de Brabantse winkelsteden, waren zondag minder prominent in het straatbeeld. “Van de Belgen hebben we er de afgelopen twee weken wel heel veel gezien. Dat is leuk voor de ondernemers, maar op een gegeven moment wordt het gewoon te druk. Zaterdag was het gewoon onmogelijk om gezond over straat te lopen.”

Grens

Pot, die de gemeente Eindhoven al een aantal maanden bijstaat, zegt dat het gedrag van deze zondag hoop biedt voor de drukke decembermaanden. “Wel hoop ik dat mensen ervan doordrongen zijn dat er een grens zit aan een stad. Ik snap dat het winkelpubliek iets wil passen of boodschappen wil doen, maar doe dat dan alsjeblieft op een dag dat het wat rustiger is.”

LEES OOK:

Eindhoven sluit alle winkels vanwege enorme drukte in de binnenstad

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.