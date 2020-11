Walvis en bootjes van Efteling-attractie Polka Marina draaien na 36 jaar hun laatste rondje

De Efteling neemt na 36 jaar afscheid van de iconische attractie Polka Marina. De bekende walvis omringd met bootjes draait maandag haar laatste rondjes. "Het was een emotioneel ritje", vertelt een bezoeker. Hij kwam er speciaal voor naar het park.

Bekijk in de video hoe fans en medewerkers de emotionele laatste dag beleven:

Pijn

"Dit doet heel veel pijn! De lachende kinderen zitten straks niet meer in deze mooie attractie", zegt Twan Jansen. De 52-jarige medewerker bedient al bijna zijn halve leven de attractie. Na 21 jaar aan de knoppen, mag hij de poort maandagavond om zes uur definitief sluiten. "Ik voel me vereerd, dat is een heel bijzonder moment. Ik ga zeggen dat ik de attractie heel erg ga missen."