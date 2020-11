Niet één maar twee overvallers sloegen Mien Graveland dood, concludeert hof

Mien Graveland werd onherkenbaar mishandeld en overleed aan haar verwondingen. (archieffoto) vergroot

Het gerechtshof in Den Bosch heeft maandag in hoger beroep een man veroordeeld tot vijftien jaar cel voor de fatale roofoverval op de hoogbejaarde Mien Graveland in Helmond in 2014. Eerder legde de rechtbank dezelfde straf op. Twee mededaders kregen van het hof zwaardere straffen dan de rechtbank eerder gaf.

Het drietal wordt verantwoordelijk gehouden voor de gewelddadige overval op de bejaarde Mien (86). De hoofddader houdt in hoger beroep zijn straf van 15 jaar cel. Zijn twee kompanen krijgen 10 en 8 jaar gevangenisstraf. Dat is voor beide mannen twee jaar cel meer dan de rechtbank eerder oplegde.

Het Openbaar Ministerie had liever alle daders langer achter de tralies gezien. Justitie eiste straffen van 20, 18 en 9 jaar cel.

Zwaar mishandeld

De rechtbank hield destijds maar één dader verantwoordelijk voor het toetakelen van Mien. Het gerechtshof komt echter tot de conclusie dat de 86-jarige Helmondse door twee overvallers de dood is ingeslagen toen ze haar in de zomer van 2014 thuis beroofden. De derde dader heeft Mien niet mishandeld maar haar ook niet geholpen, zo oordeelt het hof in Den Bosch.

Getipt

De verdachten waren getipt dat Mien Graveland in een kistje een groot geldbedrag bewaarde. Dit was voor hen aanleiding om haar te beroven. De overval ging gepaard met veel geweld. Het slachtoffer werd uren later bijna onherkenbaar door haar zoon thuis gevonden werd. Nog diezelfde dag overleed ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen. In het kistje bleken alleen sieraden te zitten.

De verdachten hoopten allemaal op lagere straffen. Zij zeiden eerder dat het een uit de hand gelopen inbraak was en gaven elkaar de schuld.

