Doodgebeten schapen zijn werk van een nieuwe wolf, dier komt van nest op de Veluwe

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Er waart volgens wolvendeskundige Johan Mees 'zeer waarschijnlijk' een nieuwe wolf door Brabant. Het dier doodde en verwondde afgelopen weekeinde meerdere schapen in de omgeving van Rosmalen.

Sven de Laet Geschreven door

Het was een nachtmerrie voor schapenhouder Joan uit Rosmalen. Maar liefst twee keer werden zijn schapen afgelopen weekend het slachtoffer van - vermoedelijk - een wolvenaanval. In totaal trof Joan zeven dode en achttien gewonde schapen aan. En zo gaat het de afgelopen weekend bij meer schapenhouders in de omgeving. Om zeker te weten dat het echt om een wolf gaat, is DNA afgenomen. De uitslag daarvan wordt half december verwacht.

Geen vos

Toch lijkt het er sterk op dat er daadwerkelijk sprake is van een nieuwe wolf in onze provincie, vindt ook Johan Mees, coördinator Brabant van Wolven in Nederland. "In theorie zouden de schapen het slachtoffer kunnen zijn van andere roofdieren, al is dat niet waarschijnlijk. Een vos pakt bijvoorbeeld vaak kleinere en zwakkere dieren, zoals kippen."

Jonge wolf

Volgens Mees valt de verschijning van de wolf wel te verklaren. "Het is bekend dat de wolven op de Veluwe zich in 2019 twee keer hebben voortgeplant. De jongen zijn intussen op een leeftijd waarop het logisch is dat ze gaan zwerven. Daarnaast weten we dat het voor zo’n beest geen probleem is om een rivier over te steken. De kans is dus groot dat een van de jonge wolven vanuit Gelderland is afgedaald, de Maas is overgestoken en op die manier in het oosten van Brabant is beland."

In het kaartje hieronder is te zien via welke route de jonge wolf vermoedelijk in Brabant verzeild is geraakt.

vergroot

Makkelijke prooi

Dat de wolf nu plotseling zoveel slachtoffers maakt, is niet gek. "In de natuur gaan wolven normaal gesproken op zoek naar een verzwakt dier", legt Mees uit. "Als ze dan zo’n ziek hert te pakken hebben, kan de rest van die kudde vluchten. Nu zitten de schapen vast en blijven ze rondjes lopen binnen de omheining. Zo wordt het jachtinstinct van de wolf continu getriggerd."

Afgelopen week zou de wolf al gesignaleerd zijn in de buurt van de Intratuin in Rosmalen. Toch verwacht Mees niet dat we bang hoeven te zijn om zelf oog in oog met het dier te staan. "Wolven zijn mensenschuw. Deze komt nu weliswaar in bewoond gebied, maar dat is vooral ’s nachts."

Op naar België

De kans is dan ook klein dat de wolf zich daadwerkelijk in het gebied zal vestigen. "Hij zal blijven lopen tot hij een geschikte plek heeft gevonden om zich te settelen. Wolven zoeken van nature een rustige omgeving met voldoende schuilplekken. Het kan dus zomaar zijn dat het beest binnenkort de grens naar België oversteekt, zoals een andere wolf eerder dit jaar al deed."

Om te zorgen dat de wolf de regio daadwerkelijk zo snel mogelijk verlaat, raadt Mees aan om het gebied zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor het dier. "Dat betekent: zorgen dat de schapen in het vervolg een minder makkelijke prooi zijn. Dat kan door ze tijdelijk binnen te houden of stroomrasters te plaatsen."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.