Motorcrosser Glenn Coldenhoff brak zijn rug, maar droomt nog altijd van wereldtitel

Het was een klein foutje dat keihard werd afgestraft. Op 18 oktober brak motorcrosser Glenn Coldenhoff uit Heesch twee ruggenwervels na een valpartij tijdens de kwalificatie van de GP in Lommel. Maar half december hoopt de MXGP-coureur alweer op zijn motor te zitten. Want zijn droom om wereldkampioen te worden, is niet weg.

Een moment van onoplettendheid heeft in de motorsport vaak grote gevolgen. Zo hielp een crash na zes weken het seizoen van Glenn Coldenhoff totaal de vernieling in. Maar belangrijker is natuurlijk dat de MXGP-rijder er geen blijvende schade aan overhoudt.

"Het eerste moment was schrikken omdat ik het gevoel in beide armen kwijt was", herinnert Colenhoff zich. "Maar dat kwam gelukkig vrij snel terug en alles komt nu goed."

Blessures zijn inherent aan de motorsport, zo weet topper Coldenhoff. Maar afgelopen seizoen raakten wel heel veel coureurs in de lappenmand. Het was vanwege de coronacrisis dan ook geen normaal seizoen. De wedstrijden die verreden werden, zijn in een verkorte cyclus afgewerkt.

"De vele blessures hebben met het vele aantal wedstrijden in korte tijd te maken."

"We waren blij dat we weer mochten rijden", zegt Glenn Coldenhoff. "Maar drie wedstrijden in acht dagen is vrij pittig. Niet zozeer fysiek, maar wel mentaal. Het is moeilijk om dan scherp te blijven en de focus te houden. Er zijn heel veel blessures dit jaar en ik denk dat dit er wel iets mee te maken heeft. Er worden sneller fouten gemaakt. Of het verantwoord is? Tja, er zitten ook mindere kanten aan."

De zware blessure was natuurlijk het ergste van alles, maar het weggegooide seizoen is voor Coldenhoff ook een flinke domper. Hij was lekker bezig en had tot het moment van de valpartij al drie podiumplaatsen op zijn naam staan.

"Blessures, en zeker grote blessures, wil je natuurlijk liever niet hebben. Al denk ik dat daar in onze sport toch een beetje lacherig over wordt gedaan. Terwijl het dat niet is, want er zijn best rijders die ernstig geblesseerd zijn geraakt. Maar ik denk dat het komt omdat motorcrossers best ruige personen zijn. Van een gebroken sleutelbeentje liggen ze niet wakker. Maar je ziet bij mij wat een klein foutje voor gevolgen heeft. We kennen het risico. maar je moet wel te allen tijde scherp blijven."

"Mijn droom is nog altijd de wereldtitel."

Zijn droom, wereldkampioen worden, moet hij daarom komend seizoen maar verwezenlijken. Dat start pas in april, dus Coldenhoff heeft alle tijd om weer topftit te worden en met zijn nieuwe team Yamaha een plan uit te werken."

"Mijn doel is om heel te blijven en constant top drie te rijden", zo vertelt de motorcrosser. "En dan een gooi doen naar de wereldtitel. Die droom is er altijd geweest en zal nooit weg gaan. Het is een heel sterk deelnemersveld, maar ik heb mijn plafond nog niet bereikt."

