Jongen (16) kan half jaar na brandaanslag nog niet lopen: 'Moeilijk om mijn broertje zo te zien'

De politie zoekt nog altijd een tweede dader van de brandaanslag op een woning aan de Moreelselaan in Eindhoven. Daarbij raakte afgelopen zomer een 16-jarige jongen zwaargewond. De zus van het slachtoffer doet maandagavond voor het eerst haar verhaal in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

"Om drie uur 's nachts hoorden wij mijn broertje heel hard 'mama' in het Turks roepen. Hij was voor 67 procent verbrand", vertelt ze anoniem in het programma. Ze heeft het over haar broertje die toen zestien jaar was.

Er werd in die nacht iets brandends door het raam gegooid. De jongen sliep op dat moment beneden op de bank. De moeder en zus van de tiener waren ook thuis op dat moment. Zij lagen boven in bed.

Eerste hulp

"Ik zag mijn broertje. Hij wist niet wat hij moest doen. In een paar seconden waren we buiten en liep hij naar de buren. Daar heeft hij eerste hulp gekregen en is hij onder een koude douche gezet", vertelt de zus. "Mijn broertje is de jongste thuis en het was heel erg om zoiets te zien."

De hevige brand had catastrofale gevolgen. De woning werd compleet verwoest en de jongen hield er ernstige brandwonden aan over. Hij kan nog steeds niet lopen en zijn herstel zal nog lang duren. Het huis is nog steeds niet bewoonbaar.

Tweede verdachte

Eén verdachte van 18 jaar uit Helmond is aangehouden. Justitie legt hem drievoudige poging tot moord ten laste. Maar volgens het Openbaar Ministerie ging de Helmonder niet alleen te werk. Op camerabeelden is te zien dat de verdachte samen met een tweede persoon op een motorscooter zat. Een van de twee zet de helm niet af. Het is dus niet zeker of het een jongen of een meisje is. De daders reden op een opvallende scooter en de tweede dader droeg een opvallende helm, broek en schoenen.

