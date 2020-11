Kortere lessen moeten het coronavirus een halt toeroepen op Eindhovens lyceum

Kortere lessen voor de leerlingen van het Frits Philips lyceum-mavo vergroot

Een speciaal coronarooster moet de verspreiding van het virus een halt toe roepen op het Frits Philips lyceum-mavo in Eindhoven. Lessen zijn daarvoor ingekort tot een half uur.

“We merkten een toenemend aantal besmettingen op school”, zegt rector Rob Schuurmans. “Midden vorige week waren dat er vijftien en het werden er alleen maar meer.” Om verdere verspreiding, maar ook een noodgedwongen sluiting van de school te voorkomen, draait de scholengemeenschap sinds maandag een speciaal rooster.

Door de lessen in te korten, hoeven de leerlingen maar een halve dag naar school. “De onderbouw komt in de ochtend en de bovenbouw in de middag", vertelt Schuurmans. Er is geen middagpauze op school. De leerlingen lunchen allemaal thuis en dus is er geen overvolle kantine op het lyceum.

Bubbels

De leerlingen volgen al hun lessen in hetzelfde lokaal. Daar hebben ze ook de korte pauzes. Alleen voor praktijklessen verkassen ze naar een ander lokaal. “We proberen zo voor de leerlingen bubbels te creëren. Als er dan een besmetting is, hopen we dat die niet verder gaat dan de eigen klas."

1600 scholieren kriskras

“Doe jij je mondkapje eens over je neus”, zegt de rector tegen een verdwaalde leerling op de gang. “Het is hier nu ongewoon rustig. Normaal lopen hier ruim 1600 leerlingen kriskras. In zo’n situatie is het lastig om te voorkomen dat een virus zich verspreidt.” Als de bel gaat, blijft het inderdaad rustig. Een paar klassen en vooral docenten lopen naar een nieuw lokaal voor de volgende les.

Met het aangepaste rooster hoopt het Frits Philips-lyceum te voorkomen dat de situatie verder verergert, want dan zou een eventuele sluiting van de school dreigen. "Nu blijft de school open en heeft iedere leerling elke dag les." Voor sommige leerlingen is het lastig, weet Schuurmans “Ze hebben een baantje om vier uur bij de supermarkt, maar de school duurt nu toe vijf uur . En ze moeten nu in het donker naar huis fietsen. Maar ja, het doorgaan van het onderwijs is belangrijk.”

Positieve reacties

Door de kortere lessen moeten docenten creatief zijn. Dezelfde lesstof moet met minder tijd worden behandeld. Het komt erop neer dat de leerlingen veel opdrachten nu thuis maken.

Van ouders heeft Schuurmans veel positieve reacties gehad. Ze zijn blij dat de school er zo bovenop zit. In de loop van volgende week moet duidelijk worden of het aangepaste rooster helpt. Als de besmettingen toch sterk blijven stijgen, moet de school misschien alsnog dicht. De kortere lessen blijven in ieder geval tot de kerstvakantie duren.

