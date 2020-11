'Bankier van de onderwereld' uit Breda moet acht jaar de cel in van justitie

Huis in de caraïben (niet van de verdachte) vergroot

Hij leefde als 'God in Frankrijk' op een tropisch eiland, in een landhuis met uitzicht op de oceaan. Ronald N. (58) uit Breda, alias de Bankier van de Onderwereld. Dat rijkeluisleventje verdiende hij volgens justitie door systematisch miljoenen te roven van spaarders. En hij zou voor miljoenen aan misdaadgeld hebben witgewassen van Brabantse drugscriminelen. Tegen de Bredanaar eiste justitie maandag acht jaar gevangenisstraf.

De verdachte werkte tientallen jaren in de bankenwereld in Zwitserland. Hij beheerde geld van klanten uit heel Nederland. Na een tijdje zette hij een eigen bedrijf op en rond de eeuwwisseling nam hij zijn trouwe klantenkring over én hun geld mee. Zijn klandizie haalde hij over om hun geld te stallen op rekeningen via buitenlandse constructies in onder meer Dubai en Panama. De bankier kreeg machtigingen en kon zijn gang gaan. Maar al dat geld verdween in zijn zakken en niet in die van zijn klanten.

Tientallen zwartspaarders die hem vertrouwden gingen het schip in. Soms voor een paar ton. Ook zijn er klanten bij wie het soms om ruim een miljoen euro’s gaat. "Juist cliënten op leeftijd zijn zwaar beroofd door hem", volgens het OM.

Miljoenen verduisterd

"Hun pensioen of appeltje voor de dorst blijkt te zijn verdwenen als sneeuw voor de zon", zei de officier van justitie maandag voor de rechtbank in Zwolle waar het proces plaatsvindt. Ronald N. zou meer dan 6,5 miljoen euro hebben verduisterd van zijn klanten. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan exportfraude, door op grote schaal valse verkoopfacturen op te stellen.

Naast de zwartspaarders had de Bredanaar nog andere klanten: criminelen die hun geld wegsluisden naar het buitenland. Ruim zes miljoen euro uit vooral de Brabantse drugswereld zou hij hebben witgewassen. Ook zou hij nog eens miljoenen euro’s hebben witgewassen met belastingtrucs.

Het OM vindt dat de man 'op schandalige wijze' geld en goederen heeft toegeëigend van zijn cliënten. 'En dit allemaal enkel en alleen om zichzelf te verrijken.'

Privéjet voor 68.000 euro

De politie kwam de Bredanaar al jaren terug op het spoor. Er kwam een tip binnen dat de man voor meerdere criminelen geld zou witwassen. In 2015 startte de financiële recherche een onderzoek naar zijn handel en wandel. De recherche stuitte op een buitensporig uitgavenpatroon, zoals dat heet. Hij charterde bijvoorbeeld een privéjet voor 68.000 euro per vlucht.

In 2016 verdween de man uit Zwitserland en verhuisde hij naar het eiland Dominica, in de Caraïben. In het voorjaar van 2018 was hij eventjes in Nederland. Toen wist de politie hem aan te houden op de openbare weg in Eindhoven. De politie omschreef hem toen al als Bankier van de Onderwereld.

Het OM is ook een procedure gestart om de man zijn miljoenen af te pakken. De strafzaak gaat dinsdag 1 december verder met het pleidooi van de verdediging.

Netwerk?

Dit onderzoek naar Ronald N. houdt verband met diverse andere rechercheonderzoeken in Brabant naar zijn criminele netwerk.

Een vermeende criminele klant die in het onderzoek naar voren kwam is een zakenman (52) uit Raamsdonksveer. Die werd in vorig jaar veroordeeld omdat hij vertrouwelijke info zoals kentekens en adresgegevens had gekregen van een 'politiemol' uit Den Haag. Voorzover bekend is hij in deze witwaszaak niet vervolgd.

Ook denkt de politie dat een zakenman (41) uit Made een criminele klant zou zijn geweest van Ronald N. De Madenaar is daar al eens voor gearresteerd maar ook nooit voor veroordeeld. Hij is een paar weken geleden opnieuw gearresteerd omdat hij in een Rotterdamse drugsbende zou zitten rond een fruithandelaar die cocaïne importeerde.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.