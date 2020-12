Arme gezinnen dolgelukkig met cadeaus die Natasja inzamelde: 'Waren er maar meer mensen zoals zij'

Het begon met een berichtje op Facebook, maar groeide razendsnel uit tot een grote hulpactie. Onderneemster Natasja Willems uit Boxtel helpt kinderen uit arme gezinnen aan mooie sinterklaascadeaus. Maandagavond werd het ingezamelde speelgoed opgehaald.

Anna uit Tilburg is een van de mensen die langskwam. "Ja, ik ben een minima. Vroeger schaamde ik me er voor, maar nu niet meer. Ik heb er niet om gevraagd en ik probeer er uit te komen, maar dat lukt nog niet echt. Maar ik wil mijn kinderen geven wat andere kinderen ook krijgen. Als dit er niet was geweest, dan hadden mijn kinderen alleen een chocoladeletter en wat kleurpotloden gekregen."