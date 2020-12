Coronanieuws: Kabinet wil advies over versoepelingen rond Kerst en mogelijk al vaccinatie in januari

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je vandaag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes is vandaag ingegaan.

De XL-teststraat in Eindhoven gaat vandaag open.

In totaal liggen er nu 323 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, zeven minder dan 24 uur geleden.

De afgelopen week zijn in Brabant iets minder besmettingen vastgesteld dan in de zeven dagen ervoor: 5.304.

In onze provincie zijn de afgelopen 671 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 90 minder dan maandag

18.47 - Begin januari vaccineren is 'beetje prematuur', vinden zorgorganisaties

Niet zo handig van de minister om de datum van 4 januari te noemen als startdatum voor vaccinaties, een 'beetje prematuur' noemt branchevereniging van zorgorganisaties Actiz dat. Er is nog teveel onbekend om nu al een startdatum te communiceren, vindt Actiz. Zo is er geen duidelijkheid over de veiligheid, distributie, eigenschappen van het vaccin, de geschiktheid, veiligheid, bewaarvoorschriften, instructie van toediening, tot en met de ICT-ondersteuning aan toe ziet Actiz nog problemen en onduidelijkheden.



18.09 - CNV blij met uitstel van afbouw coronasteun

Vakbond CNV reageert voorzichtig positief op het nieuws dat het kabinet niet meer verwacht dat de economische steunpakketten tegen de coronacrisis vanaf januari worden afgebouwd. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) heeft gezegd dat de geplande versobering niet voor de hand ligt.

CNV spreekt van "goed nieuws" dat de minister een streep wil zetten door de geplande afbouw. Het zou volgens de vakbond tienduizenden extra werklozen opleveren als de coronasteun in het nieuwe jaar zou worden afgebouwd.

17.36 - Kabinet vraagt advies over versoepelingen rond feestdagen

Het kabinet heeft advies gevraagd aan de experts van het Outbreak Management Team (OMT) over een aantal specifieke versoepelingen tijdens Kerstmis en oud en nieuw. Zo wordt gekeken naar een grotere groepsgrootte, een beperkte opening van de restaurants (de zogeheten 'droge horeca') en het eerder sluiten van scholen. Dat melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws.

De bronnen benadrukken dat dit gaat over "mogelijke versoepelingen". Pas als het OMT-advies is ontvangen, wordt gekeken welke versoepelingen eventueel kunnen doorgaan.

16.25 - Voorschot op vergoeding voor nertsenhouders

De nertsenhouders die binnenkort een punt moeten zetten achter hun bedrijf, krijgen binnen tien dagen een voorschot op de vergoeding die het kabinet voor hen beschikbaar stelt. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft hiermee dinsdagmiddag ingestemd. Een voorstel om 20 procent te korten op de nadeelcompensatieregeling werd door het parlement verworpen. Ook initiatieven om de stikstof, die vrijkomt nu het eind in zicht is van de nertsenbranche, ten goede te laten komen aan de natuur, haalden het niet.

Door de verspreiding van het coronavirus onder nertsenhouderijen, vooral in Brabant, voelde het kabinet zich gedwongen het verbod op het fokken van nertsen naar voren te halen. Eigenlijk zou pas in 2024 geen nerts meer mogen worden gehouden. De kans is nu heel groot dat nog vóór Kerstmis in ons land geen levende nerts meer wordt gehouden.

16.14 - Meer ziekteverzuim in de zorg

Zorginstanties hebben in de herfst opnieuw een hoger percentage ziekteverzuim onder personeel gemeld. Waar het verzuimpercentage in september op 6,28 procent lag, steeg dit in oktober tot 7,22 procent, aldus kennisnetwerk op het gebied van verzuim Vernet.

Een reden voor de stijgende cijfers is volgens Vernet de extra druk op het personeel in de zorg door de tweede coronagolf. "De druk op werknemers was ook voor de pandemie al hoog. En dit ziekteverzuim hakt er alleen maar verder in. Want als de helft van het personeel op een afdeling ziek is of in quarantaine moet, wat denk je dan dat er met de andere helft gebeurt?"

16.07 - Geen problemen met mondkapjesplicht in winkels

Op de eerste dag dat mondkapjes verplicht zijn in openbare ruimtes, doen zich geen problemen voor in winkels. "De invoering van de plicht loopt super soepel", zegt winkeliersorganisatie INRetail. Het dragen van een mondkapje in winkels was volgens de organisatie de afgelopen tijd al de norm, omdat een dringend advies gold om in openbare ruimtes een mondmasker te dragen.

In de winkels van Blokker, Intertoys en de Big Bazar worden ook geen problemen verwacht door de plicht, zegt een woordvoerder. "We hebben nog geen incidenten vernomen. Wij gaan ervan uit dat de mondkapjesplicht goed zal worden opgevolgd. Het is geleidelijk gegaan, en je zag de afgelopen tijd al dat veruit de meeste mensen het mondkapje automatisch opzetten."

15.31 - Zorgen in Tweede Kamer over handhaving vuurwerkverbod

Meerdere partijen in de Tweede Kamer maken zich zorgen over de handhaving van het vuurwerkverbod, dat voor aankomende jaarwisseling geldt. Aanleiding daarvoor zijn meerdere berichten over illegale vuurwerkhandel, waarbij handelaren soms voorraden van honderden kilo's middenin woonwijken hebben opgeslagen.

Zo denkt het CDA aan de inzet van marechaussee om de politie te ondersteunen. En de Partij voor de Dieren wil niet alleen een verbod op handel en afsteken, maar ook op het bezit van vuurwerk.

15.10 - Jos van de Zande: 'Stapje voor stapje beter'

Oud-hoofd infectieziektebestrijding van GGD Hart voor Brabant Jos van de Sande zegt: "Het gaat al weken stapje voor stapje beter. Dat blijven we ook nu zien. Er zijn minder gemeenten waar het besmettingscijfer boven de 250 per 100.000." Volgens hem moeten we niet al te veel conclusies trekken uit het gestegen aantal mensen dat zich bij de GGD liet testen tegenover het lagere aantal positieve tests. "Vanaf vandaag kunnen mensen zonder symptomen zich ook laten testen. Mensen sorteren daar toch ook vaak op voor. Het zou dus best goed kunnen dat meer mensen zonder symptomen zich vorige week al lieten testen, waardoor het percentage positieve tests gezakt kan zijn."

14.45 uur - Vaccinatie tegen corona mogelijk vanaf eerste week van januari

In de eerste week van januari worden mogelijk de eerste mensen ingeënt tegen het coronavirus. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft dat dinsdag laten weten naar aanleiding van de planning van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) dat het vaccin moet goedkeuren. Hij houdt vanwege die beoordeling nog wel een slag om de arm.

De logistieke operatie is er in ieder geval op gericht om in de week van 4 januari te beginnen met de vaccinatie. Het RIVM, GGD's, de huisartsen en de artsen in verpleeghuizen en instellingen werken hierin samen. "Het vaccin is nu binnen handbereik en daarmee staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in deze crisis." Het is nu eerst belangrijk dat het EMA zorgvuldig zijn werk doet, aldus de minister.

14.30 - Lichte daling in Brabantse weekcijfers

De gestage daling van het aantal gemelde coronabesmettingen in Brabant zette ook afgelopen week voort. Afgelopen week zijn 5.304 positieve tests gemeld in onze provincie. De week daarvoor ging het om 5.838 positieve tests.

Brabantse GGD's hebben vorige week 37.654 tests afgenomen, een stijging ten opzichte van de week ervoor. Het percentage positieve tests daalt daarentegen. Dat staat volgens de meest recente data op 13,1 procent. Op het hoogtepunt - vijf weken geleden - lag dat nog boven de 20.

14.15 - 671 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

In onze provincie zijn de afgelopen 24 uur 671 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 90 minder dan maandag, toen stond de teller nog op 761 in Brabant. Dat blijkt allemaal uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

Landelijk gaat het om 4073 nieuwe besmettingen, 530 minder dan gisteren.

13.35 - Ziekenhuis Eindhoven heeft sneltest voor drie virussen

Patiënten met coronasymptomen die binnenkomen op de Spoedeisende Hulp van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, krijgen voortaan een sneltest die duidelijkheid geeft over drie virussen. Een apparaat stelt vast of het om het coronavirus gaat, of twee virussen die de griep veroorzaken.

De test is voor het ziekenhuis niet helemaal nieuw. "We gebruiken deze test in het griepseizoen. Dat doen we al drie jaar. Wat wel nieuw is dat we nu ook meteen kijken of een patiënt corona heeft", zegt Marieke van Schijndel, manager Spoedeisende Hulp. "De patiënt wordt dus in één test gecontroleerd op drie virussen", vervolgt ze.

12.30 - 'Designer Outlet Roosendaal officieel veilig winkelgebied'

Designer Outlet Roosendaal kan het winkelend publiek op een veilige manier ontvangen. Ook in coronatijd. Dat blijkt uit het certificaat dat het outletcentrum van Bureau Veritas heeft gekregen. Dat meldt BN DeStem dinsdag. "Deze accreditatie betekent dat het Designer Outlet Centre de juiste maatregelen heeft genomen om het risico van overdracht van het coronavirus te verminderen", zo schrijft de krant.

12.00 - Brabanders lijken mondkapjesplicht te accepteren: 'Ik vind het helemaal prima'

Ze waren de laatste weken natuurlijk al de gewoonste zaak van de wereld in het straatbeeld, maar de Brabanders lijken de plicht tot het dragen van een mondkapje moeiteloos te accepteren. Ook op drukke plekken, zoals de Intratuin in Tilburg, waar elke bezoeker keurig met een mondkapje op binnenloopt:

11.45 - Pfizer en BioNTech vragen Europese vergunning voor coronavaccin

De Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse biotechbedrijf BioNTech hebben een vergunning aangevraagd om hun coronavaccin in Europa op de markt te brengen. De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA gaat de eerste vaccins beoordelen. Mogelijk is die beoordeling voor het eind van het jaar afgerond.

De wettelijke goedkeuring is de laatste grote stap die genomen moet worden voordat de vaccins in Nederland en de rest van de Europese Unie verkocht mogen worden. Het vaccin van Pfizer en BioNTech zou voor 95 procent effectief zijn bij het bestrijden van Covid-19.

11.15 - 323 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur 36 coronapatiënten opgenomen, veertien meer dan een dag eerder. In totaal liggen er nu 323 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, zeven minder dan 24 uur geleden. Dat is te zien op het coronadashboard van het ROAZ.

Het afgelopen etmaal zijn dertig coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen, vijf patiënten zijn overgeplaatst. Drie coronapatiënten zijn de voorbije 24 uur overleden. Dit zijn er vijf minder dan een dag eerder.

11.00 - BOA Bond: deze week nog geen boetes voor mondkapjesplicht

Het gaat zeker nog één tot twee weken duren voordat de eerste boetes voor het niet dragen van een mondkapje uitgeschreven gaan worden. Dat zegt de voorzitter van de BOA-bond, Ruud Kuin, bij Spraakmakers op NPO Radio 1. De administratie is nog niet op orde, dus kunnen er momenteel nog geen boetes worden uitgeschreven.

"Elke boete heeft een zogenoemde feitcode en dat is bij deze boete administratief nog niet rond", zegt de voorzitter. Volgens Kuin maakt dat toch niet uit, omdat er deze dinsdag sowieso geen boetes uitgeschreven zouden worden. "Het beleid is namelijk om mensen eerst aan te spreken. Ik ga ervan uit dat het deze week geregeld is met de administratie. "Het komt wat knullig over, dat kan ik me helemaal voorstellen."

08.50 - Testen ook zonder klachten

Ook zonder klachten kun je je vanaf vandaag laten testen na een melding uit de app CoronaMelder. Dat meldt de GGD GHOR Nederland op Twitter. Dit kan ook wanneer blijkt uit bron- en contactonderzoek dat er nauw contact is geweest met iemand met corona.

08.00 - XL-teststraat in Eindhoven gaat open

In Eindhoven opent dinsdag een XL-teststraat. Het gaat om een uitbreiding van de reeds bestaande locatie aan de Anton Coolenlaan in Eindhoven. In totaal komen er 26 testlijnen op de parkeerplaats van de Kunstijsbaan.

Naast het afnemen van de reguliere PCR-test zal deze locatie ook sneltesten gaan afnemen. De snelheid hierbij zit ‘m in de resultaten van de uitslag. Bij een sneltest is de uitslag binnen een aantal uur bekend. Het afnemen van een sneltest duurt even lang als een PCR-test en gebeurt op dezelfde wijze.

Deze foto plaatste de GGD-directeur gisteren alvast op Twitter:

03.30 - Iedereen vanaf 13 jaar oud moet nu mondkapje op in publieke binnenruimtes

Lange tijd hield het kabinet een mondkapjesplicht voor mensen in openbare ruimtes af, omdat de experts waarop de ministers zich baseren zeiden dat ze weinig nut hadden. Eind september werd het dragen ervan 'een dringend advies' en weer later werd alsnog een verplichting aangekondigd. Die verplichting gaat dinsdag in. Iedereen die nu 13 jaar of ouder is, moet vanaf deze dag een mondkap je op in publieke binnenruimten.

03.30 - Aantal coronagevallen licht gedaald

Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland daalt heel langzaam. In de afgelopen week zijn iets minder besmettingen vastgesteld dan in de zeven dagen ervoor. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte weekcijfer. Het RIVM meldde vorige week dat het in zeven dagen tijd 36.931 meldingen van positieve tests had gekregen. De week ervoor waren het er 37.706.

00.01 - Export nog steeds groter dan import

Nederland handelde dit jaar tot en met augustus veel minder vanwege het coronavirus, maar exporteerde wederom meer dan het importeerde. Daardoor is het handelsoverschot vrijwel gelijkgebleven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

23.17 - 'Aantal tests kon fors omhoog'

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft begin april een aanbod om in Nederland dagelijks zo'n 60.000 extra coronatests te verwerken, naast zich neergelegd. Het ging om capaciteit bij laboratoria in de biotechnologische industrie, die ook op het coronavirus kunnen testen. Dat blijkt uit een reconstructie van NRC van de uitbreiding van de testcapaciteit sinds het voorjaar.

