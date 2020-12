Coronanieuws: XL-teststraat in Eindhoven open, mondkapjesplicht gaat in

De ingang van de teststraat in Eindhoven (foto: Ellis Jeurissen) vergroot

In dit liveblog houden we je vandaag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes is deze dinsdag ingegaan.

De XL-teststraat in Eindhoven gaat vandaag open.

De afgelopen week zijn iets minder besmettingen vastgesteld dan in de zeven dagen ervoor. Het RIVM komt dinsdag met het exacte weekcijfer.

08.50 - Testen ook zonder klachten

Ook zonder klachten kun je je vanaf vandaag laten testen na een melding uit de app CoronaMelder. Dat meldt de GGD GHOR Nederland op Twitter. Dit kan ook wanneer blijkt uit bron- en contactonderzoek dat er nauw contact is geweest met iemand met corona.

08.00 - XL-teststraat in Eindhoven gaat open

In Eindhoven opent dinsdag een XL-teststraat. Het gaat om een uitbreiding van de reeds bestaande locatie aan de Anton Coolenlaan in Eindhoven. In totaal komen er 26 testlijnen op de parkeerplaats van de Kunstijsbaan.

Naast het afnemen van de reguliere PCR-test zal deze locatie ook sneltesten gaan afnemen. De snelheid hierbij zit ‘m in de resultaten van de uitslag. Bij een sneltest is de uitslag binnen een aantal uur bekend. Het afnemen van een sneltest duurt even lang als een PCR-test en gebeurt op dezelfde wijze.

Deze foto plaatste de GGD-directeur gisteren alvast op Twitter:

03.30 - Iedereen vanaf 13 jaar oud moet nu mondkapje op in publieke binnenruimtes

Lange tijd hield het kabinet een mondkapjesplicht voor mensen in openbare ruimtes af, omdat de experts waarop de ministers zich baseren zeiden dat ze weinig nut hadden. Eind september werd het dragen ervan 'een dringend advies' en weer later werd alsnog een verplichting aangekondigd. Die verplichting gaat dinsdag in. Iedereen die nu 13 jaar of ouder is, moet vanaf deze dag een mondkap je op in publieke binnenruimten.

03.30 - Aantal coronagevallen licht gedaald

Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland daalt heel langzaam. In de afgelopen week zijn iets minder besmettingen vastgesteld dan in de zeven dagen ervoor. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte weekcijfer. Het RIVM meldde vorige week dat het in zeven dagen tijd 36.931 meldingen van positieve tests had gekregen. De week ervoor waren het er 37.706.

00.01 - Export nog steeds groter dan import

Nederland handelde dit jaar tot en met augustus veel minder vanwege het coronavirus, maar exporteerde wederom meer dan het importeerde. Daardoor is het handelsoverschot vrijwel gelijkgebleven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

23.17 - 'Aantal tests kon fors omhoog'

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft begin april een aanbod om in Nederland dagelijks zo'n 60.000 extra coronatests te verwerken, naast zich neergelegd. Het ging om capaciteit bij laboratoria in de biotechnologische industrie, die ook op het coronavirus kunnen testen. Dat blijkt uit een reconstructie van NRC van de uitbreiding van de testcapaciteit sinds het voorjaar.

