Rustig begin voor de eerste corona XL-teststraat van onze provincie

Vijfduizend coronatesten per dag. Nog dezelfde dag jezelf laten testen en drie uur later of de volgende dag de uitslag krijgen. Met de eerste XL-teststraat van onze provincie in Eindhoven is de testcapaciteit in Zuidoost-Brabant haast verdubbeld, maar van een grootse aanloop was nog geen sprake. Halverwege de dag waren er meer journalisten dan mensen met klachten in de straat.

De eerste corona XL-teststraat in Eindhoven is een uitbreiding op de al bestaande testlocatie aan de Antoon Coolenlaan. Met de XL-variant kunnen in de regio Zuidoost-Brabant per dag zo'n 9400 gratis testen worden afgenomen. Dat was tot vandaag nog maar 4400.

Ter vergelijking met de andere regio's:

Hart voor Brabant: 6800 tests per dag.

West-Brabant: 2300 tests per dag (eind dit jaar vierduizend tests).

Twee verschillende tests

Er zijn in totaal 26 plekken voor een test op de XL-locatie. Naast de reguliere PCR-test worden er ook sneltesten afgenomen. Daarbij is de uitslag binnen drie uur bekend. ''Dat doen we zelf in de vier labs die hierachter staan'', vertelt Gonny van Loon , programmaleider Covid Brabant-Zuidoost .

Het afnemen van die snelle test gebeurt op dezelfde manier als de gebruikelijke variant. Mensen met klachten mogen zelf niet kiezen welke test er afgenomen wordt. Echt storm liep het op de eerste dag niet. Mondjesmaat kwamen er mensen met klachten naar de vergrootte straat. ''Wij zijn voorbereid. Eventueel ook voor ondersteuning voor de rest van Nederland.''

Einde van commerciële teststraten?

De XL-teststraat in Eindhoven lijkt het einde van de commerciële teststraten. Die schoten de afgelopen maanden als paddenstoelen uit de grond vanwege de lange wachttijden bij de GGD-teststraten. Inmiddels telt onze provincie vijftig van dat soort bedrijven die tegen betaling een coronatest aanbieden.

Koen Lasschuit is eigenaar van 22 commerciële teststraten verspreid over het land, waaronder drie in Brabant (Haaren, Breda en Eindhoven). Hij verwacht ook dat de markt voor commerciële teststraten flink zal krimpen. ''Er zullen zeker wat cowboys verdwijnen als er bij de GGD ook veel vaker sneltesten zijn. Dat is voor de maatschappij alleen maar goed. Ik ga ervan uit dat we uiteindelijk overbodig worden.''

Dat geldt ook voor zijn bedrijf, maar heel erg vindt hij dat niet. ''Mijn personeel kan dan ook weer in hun oude baan terug. Ik maak nu namelijk gebruik van zorgpersoneel dat door het uitvallen van reguliere zorg overbodig is."

Halve krachten

De XL-teststraat draait vooralsnog niet op volle kracht met in totaal twaalf teststraten geopend. ''We zijn gestart met 25 procent van onze capaciteit. Afhankelijk van de de vraag zullen we daarop acteren'', vertelt Van Loon.

De GGD krijgt de komende dagen steun van vijftig militairen van de 13 Lichte Brigade van de kazerne in Oirschot. Als de XL-variant volledig draait zijn er tussen de zeventig en honderd medewerkers van de GGD aanwezig.

