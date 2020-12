Vooral bij kleinere winkels gaat de mondkapjesplicht nog wel eens mis: 'Oh ja, het is 1 december'

Archieffoto: Pexels vergroot

Waar de invoering van de mondkapjesplicht in Brabant voor het grootste deel zonder problemen lijkt te verlopen, is het beeld in de binnenstad van Eindhoven anders.

Bij de grote zaken zoals Bijenkorf en Hema staat weliswaar een beveiliger of een medewerker aan de deur om iedereen op de nieuwe regels te wijzen, maar bij de kleinere zaken gaat het een aantal keer mis. Zo draagt een klant in de Jeans Centre geen mondkapje. En ook als personeel hem komt helpen, wordt er niks gezegd over de mondkapjesplicht. "Oh ja, het is 1 december", reageert een medewerker tegen Omroep Brabant. "Het zit er gewoon nog niet in."

Lastig

"Een stukje verderop bij Topmerk Schoenen heeft deel van personeel geen mondkapje op "Omdat ik geen klanten aan het helpen ben", legt een personeelslid uit. Maar op dat moment zijn er wel klanten aanwezig in de zaak. Ook een man in de winkel loopt zonder mondkapje rond. "Dat heb ik niet gezien, maar hij komt de toegangspoortjes maken. "Het is ook gewoon lastig te handhaven."

Ook in de Berschka is er geen handhaving aan de deur en lopen klanten zo zonder mondkapje binnen. Later worden ze wel aangesproken.

LEES OOK: De mondkapjesplicht is ingegaan en dit betekent dat voor jou

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.