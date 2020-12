Politie zet bloederige foto online van plek waar man werd doodgestoken in Duizel

Het huis in Duizel waar de man maandag werd doodgestoken (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Er heeft korte tijd een foto online gestaan van de plaats delict van de steekpartij in Duizel waarbij maandagavond een man om het leven kwam. De foto werd dinsdagmiddag geplaatst op een Instagrampagina van de politie. Dat had niet mogen gebeuren, erkent een woordvoerder.

Janneke Bosch Geschreven door

Op de foto is een tegelvloer te zien met bloedspetters en bloedvegen. Ook is het been van het dodelijke slachtoffer in beeld. Navraag bij de politie leert dat het hier niet om een stockfoto ging, maar om een echte foto van de plaats delict.

De betreffende foto was geplaatst op het Instagramaccount van forensische opsporing binnen de politie. In het begeleidende bericht legde de politie uit dat onder meer bloedsporen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek waaruit moet blijken wat er precies is gebeurd. Vervolgens werd de foto opnieuw gedeeld door het account van politie De Kempen en politie Veldhoven Waalre.

'Te veel informatie gedeeld'

“We hebben een social mediabeleid”, zegt een woordvoerder van de politie, “maar hier is net even teveel informatie gedeeld.” Want deze foto had zo niet online mogen verschijnen, vindt de woordvoerder. “Zeker met het oog op nabestaanden en op privacy, kan deze foto niet worden gebruikt.”

Omroep Brabant heeft de foto in bezit, maar plaatst hem om dezelfde redenen niet bij dit bericht. Inmiddels is de foto verwijderd van de Instagramaccounts van de politie.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.