Dertien voetbalvelden aan varkensstallen verdwijnen in Meierijstad

25 varkensboeren in de gemeente Meierijstad gaan stoppen met hun bedrijf. Daarmee verdwijnt er 90.000 vierkante meter aan varkensstallen in de gemeente, omgerekend zo'n dertien voetbalvelden.

Herbestemming

Dat er 25 varkensboeren stoppen, betekent ook dat er voorlopig zeventien bedrijven doorgaan die wel in aanmerking komen voor de sanering. Een belangrijk onderdeel in de keuze om wel of niet te stoppen, is volgens de gemeente een passende herbestemming.