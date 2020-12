In quarantaine, maar geen zin om thuis te blijven? Deze mannen wonen nu gewoon op hun werk

Drie mannen van het bedrijf Dutch Deco Finish in Erp, moesten preventief in quarantaine vanwege een coronabesmetting. Omdat ze geen zin hadden om tien dagen thuis te zitten, besloten ze tijdelijk op hun werk te gaan wonen.

Dat blijkt behoorlijk praktisch, vertelt Remon van Zoggel: "Wij hadden een positief geteste medewerker en daarom moesten we verplicht in quarantaine. Dus besloten we om dat gewoon hier op het bedrijf te doen met z'n drietjes. Kunnen we het thuisfront ook niet besmetten als we positief zouden zijn."

Ze vinden het niet vervelend om de hele dag op elkaars lip te zitten: "We hebben een hecht team en kunnen het goed met elkaar vinden. Ik slaap in mijn eigen kantoor, de chef werkplaats Leander slaapt in het kantoor van de bedrijfsleider en Wim slaapt in de kantine. En als we 's avonds klaar zijn met werken, dan pakken we samen een pilsje."