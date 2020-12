Kopstuk Martien R. deze week zes uur lang gehoord over rol in crimineel familienetwerk Oss

De politie tijdens het Operatie Alfa-onderzoek (foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De vermeende drugscrimineel Martien R. is deze week bij de rechter-commissaris zes uur lang verhoord over zijn rol als leider van het criminele familienetwerk uit Oss. De andere verdachten worden in de komende weken verhoord. Dat maakte de rechtbank in Den Bosch woensdag duidelijk tijdens een tussentijdse zitting. Hierin stond Martien R. samen met zijn schoonzus Bea T. en zijn broer Anjo R. terecht.

Justitie ziet Martien R. als kopstuk van een drugsorganisatie die zich bezighield met de grootschalige handel in harddrugs en wapens. De hoofdverdachte heeft tijdens het verhoor verklaard dat delen van het bewijsmateriaal gebaseerd zijn op desinformatie die hij tijdens afgeluisterde gesprekken bewust zou hebben verspreid om de politie om de tuin te leiden. Volgens zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers wist R. dat hij in zijn schuurtje op het woonwagenkamp werd afgeluisterd en sprak hij met anderen doelbewust over drugs en wapens "om te kijken of de politie erop zou inspringen".

R. is volgens zijn advocaat drie jaar lang geobserveerd in allerlei andere zaken. Maar al het verzamelde bewijsmateriaal dat daarvan is overgebleven is "steeds dunner", zegt zijn advocaat. De rechtbank besloot toch dat het voorarrest van R. niet wordt opgeheven. Ook zijn broer en schoonzus blijven vastzitten tot de volgende inleidende zitting op 2 februari 2021.

Tijdens de grote Operatie Alfa, in november vorig jaar op en rond het woonwagenkamp in Oss waar Martien R. woont, werden meer dan tien verdachten gepakt. De rechtbank is van plan vanaf mei de zaak inhoudelijk te behandelen. Hiervoor zijn meerdere weken uitgetrokken.

