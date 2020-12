Niet alleen de vispassen vliegen over de toonbank, ook vishengels zijn niet aan te slepen

Vishengels en andere spullen om te vissen zijn sinds de uitbraak van corona niet aan te slepen. In onze provincie zijn niet alleen bijna drie keer zoveel vispassen afgegeven, ook bij hengelsportzaken loopt het storm. Ad en Netty van Zon zagen in hun winkel de verkoop met zeventig procent stijgen. De spullen zijn niet aan te slepen.

In de ruim veertig jaar dat hij de winkel, samen met zijn vrouw, runt heeft Ad van Zon dit nog nooit meegemaakt. Zelfs in de woonkamer van het echtpaar liggen spullen opgeslagen. "Die zijn zo weer weg, zelfs groothandels die visspullen verkopen raken uitverkocht", zegt Ad.

In deze video laat Ad zien welke visspullen op dit moment populair zijn:

Thuiswerken

De visgekte begon al snel na de uitbraak van het coronavirus in maart. "Mensen die lang niet meer gevist hadden pakten de draad weer op. Jong en oud ging vissen. Bij de visvijvers en aan het water is het overal enorm druk. Ook veel mensen die thuiswerken gaan vissen om even eruit te zijn en te ontspannen", zegt Ad.