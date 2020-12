De jonge kinderen van Patricia en Joyce werden seksueel misbruikt door een bekende

Foto: Omroep Brabant vergroot

"We kenden hem via de voedselbank, daar was hij altijd met de kinderen bezig", vertelt Particia Kretee. "Hij pikte onze zoontjes soms ook op bij de speeltuin om de hoek, nam ze dan een half uurtje mee en dan werden ze misbruikt", vult Joyce de Laat aan. De kinderen van de twee moeders uit Boxtel werden slachtoffer van seksueel misbruik door Cees van der S.. Woensdag is de afsluitende behandeling in de ontuchtzaak.

Jarenlang zou Cees van der S. (66) in zijn woonplaats vijf kinderen hebben misbruikt. De ontucht begon in januari 2013 en duurde tot vorig jaar augustus, toen hij werd aangehouden. Van der S. zou zowel bij hem thuis als bij sommige slachtoffertjes in huis de kinderen hebben misbruikt.

"Voedselbank als dekmantel."

Volgens de officier van justitie gebruikte de verdachte de Voedselbank, waar hij werkte, als dekmantel om met kinderen in contact te komen. "Hij gaf ijsjes en nodigde de kinderen uit om bij hem thuis voor hun verjaardag een cadeautje uit te zoeken", aldus de officier tijdens de rechtszaak in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie eiste afgelopen zomer vijf jaar cel en tbs met voorwaarden.

Patricia en Joyce vertellen hoe Cees soms te werk ging:

Wachten op privacy instellingen...

Particia en Joyce voelen zich bedrogen en ook schuldig omdat ze niet in de gaten hebben gehad wat er nagenoeg onder hun ogen is gebeurd met hun kinderen. "Hij was ook heel aardig en behulpzaam, zeker in de decembermaanden kregen we wat extra's, maar we hadden niet door dat hij dat allemaal deed om misbruik te maken van onze zoontjes", vertelt Patricia.

"Hij kon ondanks een melding gewoon als vrijwilliger aan de slag."

"Het had allemaal niet hoeven gebeuren als er serieus was gereageerd op een eerdere melding", zegt Patricia. Op basis van geruchten werd de man in 2018 al door de politie gewaarschuwd tijdens een zogenaamd 'stopgesprek’. Ook werd hij weggestuurd bij een voetbalclub. "Toch kon hij gewoon weer als vrijwilliger aan de slag", vertelt de onthutste moeder.

Volgens de rechtbank drong de man zich binnen bij de gezinnen door aan te bieden om op te passen in zijn huis of in het ouderlijk huis. "Kinderen zagen u als een soort opa", zei de rechter.

"Ik hoop dat meer slachtoffers zich melden."

Justitie houdt er rekening mee dat de man 'misschien wel decennialang' kinderen heeft misbruikt. De slachtoffers in deze zedenzaak zijn nu zes tot vijftien jaar oud. Een aantal is broer en zus van elkaar. "Ik hoop dat mensen die eerder slachtoffer waren van Cees zich ook nog melden", aldus Patricia. "Ook al zijn de strafbare feiten misschien verjaard, het is goed te weten welke ellende hij allemaal heeft veroorzaakt."

Bekijk het hele interview met de moeders van de misbruikte kinderen op YouTube.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.