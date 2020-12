Vooral jongeren komen psychisch in de knel door coronamaatregelen

Sabine Wittens, arts op de spoedeisende hulp van het ETZ (foto: Sabine Wittens). vergroot

“Corona is niet alleen die benauwde patiënt die we naar de ic brengen. Corona is ook de psychische problematiek die we steeds meer zien op de spoedeisende hulp.” Het zijn de woorden van Sabine Wittens, arts op de eerste hulp van het ETZ in Tilburg. Harde cijfers zijn er bij het ziekenhuis niet, maar ook de GGZ bevestigt dat het aantal mensen met psychische klachten steeds meer toeneemt. Vooral onder jongeren.

Wittens vertelt over veelal jonge patiënten die zij en haar collega’s zien op de spoedeisende hulp. Dit zijn mensen die door de coronacrisis het leven niet meer zien zitten. En het ETZ is daarin niet de enige. Ook in het Jeroen Bosch Ziekenhuis neemt de drukte op de eerste hulp toe van mensen met psychische klachten. “De indruk is dat er inderdaad iets meer mensen dan anders op de SEH komen die te veel medicijnen hebben ingenomen of een poging tot zelfdoding hebben gedaan”, laat het ziekenhuis weten. In het Amphia Ziekenhuis in Breda wordt het beeld niet herkend.

Contact met behandelaar

Die toename van het aantal mensen die het leven niet meer zien zitten, wordt bij het ETZ gelinkt aan corona. “Het is een onderbuikgevoel”, zegt de woordvoerder van het ziekenhuis. “Het algemene beeld is wel dat deze periode absoluut van invloed is op het psychische welzijn van mensen. Maar het is moeilijk er conclusies aan te verbinden.”

Mensen die zich op de SEH melden na bijvoorbeeld een zelfmoordpoging, worden na de acute hulp niet zomaar naar huis gestuurd. Er wordt eerst gekeken of ze al bekend zijn bij de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg. Dat is regelmatig het geval, legt een woordvoerder van het ETZ uit. “In dat geval nemen we contact op met de behandelaar van die persoon.”

Als iemand nog niet bij de GGZ bekend is, wordt de patiënt beoordeeld door een psychiater in het ziekenhuis. Die kan vervolgens doorverwijzen naar de GGZ of een andere instantie zodat de patiënt de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft.

Steeds meer ernstige crisissen bij jongeren

Bij GGz Breburg zien ze ook steeds meer jongeren binnenkomen, zegt een woordvoerder: “Er zijn steeds meer aanmeldingen van (ernstige) crisissen bij jongeren van 12 tot 25 jaar. Deze groep blijkt steeds meer last te krijgen van de impact van de maatregelen.”

Het zijn met name kwetsbare jongeren die daar het meest onder gebukt gaan. “Bijvoorbeeld door het wegvallen van de normale sociale structuren, onderwijs dat digitaal verloopt, gezinssituaties met thuiswerkende ouders. Dat begint zijn tol te eisen, zo lijkt het. Met name kwetsbare jongeren zijn daar gevoelig voor. Denk aan jongeren met ontwikkelingsstoornissen als ADHD of autisme.”

GGz Breburg is niet de enige organisatie die veel meer jongeren ziet binnenkomen. “Dit is een landelijk beeld. Er is een groot tekort aan crisisplaatsen.” Er is inmiddels bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de bel getrokken, met de oproep om meer rekening te houden met de psychologische impact van coronamaatregelen op jongeren en hun ontwikkeling.

Maar ook volwassenen hebben steeds meer psychische last van de coronamaatregelen. De problemen bij volwassenen zien er net wat anders uit: “We zien met name een toename van klachten op het gebied van angst, depressie en eenzaamheid.” Maar ook hier neemt de ernst van de klachten toe door de coronamaatregelen, denkt GGz Breburg. "We zien meer spoedaanmeldingen. En we denken dat de problemen vaak ook als gevolg van corona meer escaleren."

Groep die het béter doet

Overigens hebben niet alle cliënten bij de GGZ last van de coronamaatregelen die hun problemen verergeren. Er is ook een groep die het juist béter doet, nu er voor iedereen strenge maatregelen gelden om zoveel mogelijk thuis te blijven. “Die groep voelt zich nu ‘normaler’ omdat veel mensen nu weinig contact hebben en de deur niet uit kunnen.”

Bekijk hier het verhaal van Sabine Wittens en dat van haar collega's:

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of telefonisch 0800-0113.

