Project C mag niet meedoen aan de wietproef, bepaalt rechter in digitale spoedzitting

Het Bredase bedrijf Project C mag écht niet meedoen aan de loting voor de wietproef. Dat heeft de rechter woensdagavond in Den Haag bepaald. Daarmee is het over en uit voor de toekomstige legale hennepkwekers.

Het Bredase bedrijf was afgewezen voor de wietproef. Dat pikte Project C niet. Het sleepte in een soort turbo-rechtszaak woensdag de twee betrokken ministeries voor de rechter. Aan het einde van de ochtend ging een dikke dagvaarding op de fax naar Den Haag. De rechter las het stuk met de bezwaren en ging een paar uur later akkoord met een spoedzitting via Skype. Woensdagavond luisterde hij naar beide partijen in een videoverbinding tussen Breda en Den Haag.

Kassen

Tijdens de rechtszaak die ruim een uur duurde, kwam de hele voorgeschiedenis rond de wietproef en Project C voorbij. Het bedrijf was naar eigen zeggen al bijna drie jaar 'zorgvuldig en transparant' bezig met voorbereidingen van de wietproef en had het oog laten vallen op een kantoor en kassencomplex in Etten-Leur. Maar de gemeente blokkeerde dat plan.

Medeoprichter Peter Schouten legde de rechter woensdagavond uit waar het in de aanloop al mis ging. Inwoners van Etten-Leur waren 'geschrokken' en de gemeente handelde vooral uit 'emotie'. "Er waren er bij die bang waren dat hun dochters het risico liepen verkracht te worden", zei Schouten tijdens de rechtszaak woensdagavond.

Onrechtmatig

Kortom: de toon was gezet. En dat negatieve advies van Etten-Leur was voor de ministeries van Justitie en Veiligheid en ook van Volksgezondheid reden om het bedrijf af te wijzen. Maar Project C vond dat onterecht, onzorgvuldig en onrechtmatig. Bij de wietproef heeft de overheid 'lang stilgezeten' en nu ineens moet alles snel snel, is de redenering van Schouten.

Hij vertelde uitgebreid en enthousiast over het bedrijf. En ook over de 150.000 euro kosten die ze al hebben gemaakt. De rechter greep na een tijdje in. "Als ik u uw gang laat gang, zitten we hier om middernacht nog!" De landsadvocaat noemde de investeringen 'ondernemersrisico'.

Serieus advies

Tegenover Project C zat de Nederlandse Staat, met de landsadvocaat en twee ambtenaren van de Haagse ministeries. De advocaat vertelde dat de procedure tot nu toe keurig is verlopen en gewoon door moet gaan. Ze schaarde zich achter het advies van Etten-Leur, simpelweg omdat ze in Den Haag het advies van de burgemeester serieus nemen. Ze zien geen enkele reden om dat nog eens tegen het licht te houden.

De rechter wees de vordering van Project C af, zoals dat heet. Dat deed hij omdat hij vindt dat de overheid weliswaar geen concrete data noemde rond deze fase waarin de procure nu zit. Maar Den Haag gaf wel aan dat er vaart moet blijven in het hele proces. Er is niet vanuit Den Haag de indruk gewekt dat Project C nog veel tijd had om bezwaar aan te tekenen. De rechter keek ook naar het belang van de vijftig andere aanvragers, die ook door moeten kunnen met hun voorbereidingen.

Nog meer rechtszaken

Op de zitting werd duidelijk dat er in totaal vijf rechtszaken zijn aangespannen door bedrijven die afvielen in de wietproef. Deze zaak rond Project C, twee zaken zijn intussen afgewezen. Eén teler won eerder woensdag de rechtszaak. De rechter bepaalde dat hij mag meedoen aan de loting. Er is donderdagochtend nog een rechtszaak. Geen enkele rechter heeft bepaald dat de loting wordt uitgesteld, dat is te ingrijpend.

Het lijkt er steeds meer op dat de ministeries kunnen doorgaan met de voorbereidingen van de wietproef. Donderdag staat de loting van zo'n vijftig overgebleven kanshebbers gepland. Daaruit rollen dan tien voorlopige kandidaten. Maar Project C. is daar dus niet meer bij.

