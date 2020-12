Drugskoks bekend als 'gouden duo' moeten tien jaar de cel in

Grote ketel in het drugslab in Rijen (foto: Erik Peeters). vergroot

Twee Tilburgse drugskoks moeten tien jaar de cel in omdat ze een reeks grote laboratoria runden. Ze maakten speed in Baarle Nassau, Rijen en het Gelderse Zevenaar. De rechtbank had vooral kritiek op hun onverschilligheid: het maakte ze niet uit wat het voor gevolgen had, als het maar geld opleverde, zo leek het. Dat een rechtbank tien jaar cel oplegt aan drugskoks komt weinig voor in Nederland. Dat was vooral vanwege hun verhaal.

Dat verhaal van de Tilburgse drugskoks begon in Baarle-Nassau. In april 2016 werd in rioolwater drugsafval gevonden maar waar het precies vandaan kwam bleef vaag. Begin 2017 werd opnieuw alarm geslagen in de rioolwaterzuivering. Er zat weer een gifstof in het water, net als eerder. Nu was er wel een spoor: letterlijk.

Blikje fris

Deskundigen volgden het gif door de putten te controleren. Ze kwamen uit bij een boerenschuur. In het toilet hing een afvoerslang. De politie ontdekte daarna een drugslab op het terrein. De melkveehouder werd opgepakt. Hij zei dat hij was bedreigd maar kreeg wel een taakstraf voor medeplichtigheid, niet voor het maken van speed. Dat waren anderen. En ze hadden iets achtergelaten: een blikje frisdrank met dna. Daarmee kon de recherche verder.

In december 2018 vond de politie weer een lab, nu in een garagebedrijf in Rijen. De vogels waren al gevlogen. De uitbater van het complex werd gearresteerd, verhoord en sprak over 'het gouden duo'. Ene meneer X en meneer K. Ze sliepen ook wel eens in de caravan op het terrein als ze speed kookten en ze hadden een eigen sleutel als een soort onderhuurder.

Tip

Intussen werd garagehouder Freddy T. veroordeeld voor het onder meer sjouwen met vaten en andere apparatuur. Zijn dna zat op het bewijsmateriaal, maar er werd ook dna gevonden dat weer te linken was aan het lab in Baarle-Nassau. Telefoongegevens hielpen de speurders ook verder op weg. Net als een tip die binnen kwam uit het milieu, over Rob en Willem die drugs kookten. Waren zij soms 'het gouden duo'?

Op 26 april 2019 sloot het net zich rond de mannen. De politie deed een inval in een loods in Zevenaar. Daar vonden agenten de Tilburgers en nog een derde man toen ze 'met de handen aan de pannen stonden'. Op heterdaad betrapt.

Voor de recherche was duidelijk dat er overeenkomsten zaten in alle labs: Baarle, Rijen en Zevenaar leken op elkaar. Het was het werk van Willem de L. (48) en Rob G. (40) uit Tilburg. De mannen zwegen in de verhoren en bij de rechtbank. Voor Rob en Willem volgde een ongekend hoge strafeis: ieder tien jaar cel. De officier trok flink van leer: ze veroorzaakten schade aan het milieu en gebouwen en deden het alleen voor het geld. De rechter nam de eisen over.

Drie Tilburgse medeverdachten zijn ook veroordeeld. Ze waren in beeld bij de Zevenaar-zaak en kregen straffen tussen de anderhalf en drie jaar.

