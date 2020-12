Man filmt hoe vier politieauto's taxi klemrijden na mogelijke ontvoering op A59

Een taxi is woensdagavond rond halfzeven op de A59 bij de afslag Waalwijk-Oost door maar liefst vier politiewagens met zwaailichten en sirenes klemgereden. Een ooggetuige die met zijn zoon in de auto zat, zag het gebeuren en filmde de actie. Hij denkt dat het gaat om dezelfde taxi waaruit zo'n kwartier eerder op de A59 bij Terheijden een man werd meegenomen.

Dat laatste kan de politie donderdagochtend niet bevestigen. Maar opvallend is het wel. De in politietermen 'mogelijke ontvoering' van een man uit een taxi op de A59 woensdagavond bij Terheijden gebeurde rond tien voor halfzeven. De ooggetuige filmde het klemrijden van een taxi op de A59 bij de afslag Waalwijk-Oost een kwartier later.

'Bleef maar doorrijden' "Waarom gaat die koekenbakker niet aan de kant, vroeg ik me af", zo vertelt de ooggetuige donderdagochtend. "Een politiewagen met zwaailichten en sirenes achtervolgde de auto richting Den Bosch. De taxi bleef maar doorrijden", vertelt de man die zijn naam liever niet genoemd wil hebben. "Hij stopte gewoon niet. Dat verbaasde me. Vervolgens kwamen er nog drie politiewagens bij. En bij de afslag Waalwijk-Oost reden de agenten de taxi klem."

De ooggetuige die met zijn zoon in de auto zat, had geen idee wat er aan de hand was. Maar donderdagochtend toen hij las over een mogelijke ontvoering op de A59 bij Terheijden viel bij hem het kwartje. De man die daar zou zijn ontvoerd, werd namelijk uit een taxi getrokken en meegenomen. "Dat moet de taxi zijn die wij even later bij Waalwijk zagen rijden", zegt hij.