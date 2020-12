Weer grote zoekactie op de Dommel naar vermiste Rob van Berkel

De politie zoekt donderdag weer naar de vermiste Rob van Berkel (75) uit Sint-Oedenrode. De zoektocht vindt opnieuw plaats op de Dommel bij Liempde, waar de fiets van de man afgelopen zondag werd teruggevonden.

Een woordvoerder van de politie legt uit dat donderdagmiddag wordt gezocht met sonarboot en honden. De honden kunnen stoffelijk overschot ruiken. De familie zei dinsdag al tegen Omroep Brabant dat er weinig hoop is dat de man nog leeft. Dochter Judith zei dat er al met man en macht was gezocht , maar zonder enig spoor van haar vader.

De 75-jarige Rob van Berkel wordt al bijna een week vermist. Hij werd voor het laatst gezien in zijn woonplaats Sint-Oedenrode. Zijn fiets werd enkele dagen later gevonden in Liempde.