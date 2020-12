Omstreden pandjesbaas verdacht van mishandelen 71-jarige huurder met ijzeren staaf

In 2016 werd er een inval gedaan bij de woning van de verdachte (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

Een Eindhovense zakenman en pandjesbaas wordt verdacht van bedreiging en poging tot doodslag op een huurder, de eigenaar van een hengelsportzaak in Eindhoven. Donderdag verscheen de man, Yener C., voor de rechter. Hij is een bekende van justitie, er loopt al sinds 2016 een zaak tegen hem waarin het Openbaar Ministerie 24 miljoen van hem wil hebben vanwege witwassen.

De vechtpartij vond plaats op 24 augustus aan de Boschdijk in Eindhoven. Het OM verdenkt C. ervan dat hij het slachtoffer meerdere keren met een ijzeren staaf op het hoofd heeft geslagen. Volgens C. verdedigde hij zichzelf alleen, omdat de eigenaar van de winkel met een mes dreigde. Familie van het slachtoffer zei in de rechtszaal vooral nog veel last te hebben van de grove dreigementen die C. een week eerder uitte in de winkel en later in appberichten die aan de vechtpartij vooraf gingen.

Witwaszaak

Yener C. is een bekende naam in Eindhoven. De oud-eigenaar van coffeeshop de Grasshopper ligt al jaren in de clinch met de gemeente en justitie. Die laatste verdenkt hem ervan tientallen panden gekocht te hebben met zwart geld dat witgewassen zou zijn via zijn familie in Turkije.

Het OM wil in die zaak 24 miljoen van hem hebben, omdat hij nog steeds veel huur krijgt voor zijn panden. Het gaat om 71 panden in Eindhoven waaronder appartementen, verschillende horecapanden en winkels in het centrum van de stad en dus ook het pand aan de Boschdijk.

Dreigende appjes

Met de huurder daarvan ging het afgelopen zomer helemaal mis. In de rechtszaal werden meerdere appberichten voorgelezen waarin C. dreigende taal uitsloeg tegen de destijds 71-jarige man en zijn familie, die ook in de winkel werkt. "Er gaan ongelukken gebeuren, ik weet waar jullie wonen", zo schreef hij.

C. ontkent niet de apps verstuurd te hebben, maar gaf aan dat de dreigementen van twee kanten kwamen. "Ik heb heel veel huurders, ik heb zo vaak problemen over een achterstand. Maar als ik zo'n agressieveling ben, dan had ik dit toch wel eerder gedaan?", aldus C..

IJzeren staaf

Na veel over en weer geapp rijdt C. die 24e augustus met twee vrienden naar de winkel. C. ontkent met een ijzeren staaf op het hoofd van zijn huurder geslagen te hebben, hij zegt dat het slachtoffer hem bedreigde met een mes, waarop C. een ijzeren staaf ging halen en hem uit verdediging tegen zijn onderlijf heeft geslagen. De verwondingen zouden dat ook laten zien. De officier van justitie zei hierop dat C. bij zo'n dreigende situatie ook weg had kunnen lopen.

Beelden die in de rechtszaal vertoond werden gaven weinig duidelijkheid: daar loopt C. inderdaad met een ijzeren staaf rond, maar er wordt niet geslagen, ook niet op het onderlijf. Wel zouden verschillende getuigen hebben gezien dat C. op het hoofd van de huurder sloeg, ook toen hij al op de grond lag.

'In stukjes hakken'

De advocaat van het slachtoffer zei dat hij en de andere betrokkenen nog steeds bang zijn. Dat komt vooral door de dreigende appjes en een eerder bezoek van C. aan de winkel. Bij dat bezoek dreigde C. de zoon van een familielid van het slachtoffer 'in stukjes te hakken'. Na zijn aanhouding zou C. volgens het OM tegen een politieagent hebben gezegd: "Ik weet waar ze wonen, mijn broer gaat het oplossen."

De advocaat vroeg om een schadevergoeding. C. zei toen dat daaruit blijkt dat alles bij het slachtoffer om geld draait. "Als u vindt dat ik moet betalen, dan betaal ik. Maar wie betaalt mijn huur?" Zijn advocaat gaf aan dat C. het financieel lastig heeft door de coronacrisis.

1 jaar cel

C.'s advocaat pleit voor vrijspraak. Zijn cliënt zou hebben gehandeld uit noodweer. Ook vindt hij het opvallend dat er pas aangifte is gedaan van de eerdere bedreiging in de winkel, na de vechtpartij dik een week later. Hij twijfelt aan de betrouwbaarheid van de getuigenverklaringen. Sommigen zijn kort, of ze werden pas maanden na het voorval afgenomen.

De officier van justitie eist een gevangenisstraf van een jaar waarvan vier maanden voorwaardelijk. Ook wil justitie dat C. een gebieds- en contactverbod krijgt en schadevergoedingen betaalt.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

