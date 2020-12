Drugslab Nieuwendijk gebruikt voor het maken van speed, ontmantelen duurt nog heel de dag

Het lab wordt ontmanteld (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). vergroot

In het drugslab dat woensdag is gevonden in een loods in Nieuwendijk, werd speed geproduceerd. Dat meldt de politie donderdag. Agenten zijn nog heel de dag bezig met het ontmantelen van het lab.

Bekijk in de video hoe het lab wordt ontmanteld:

Zoutzuur

De politie kreeg woensdag een tip dat er witte rook kwam uit een loods aan de Zandsteeg. Agenten herkenden aan de geur dat het geen brand was, maar waarschijnlijk zoutzuurdamp. De hulpdiensten schaalden flink op en ongeveer honderd omwonenden werden uit voorzorg korte tijd geëvacueerd.

Volgens de politie gaat het om een middelgroot lab. In meerdere ruimtes in de loods vonden verschillende onderdelen van het productieproces plaats. Volgens Freek Pecht, drugslabdeskundige bij de politie, was het lab nog in werking op het moment van de inval. "Er stond nog het één en ander te pruttelen", zei hij eerder.

Tijdens de politie-inval was niemand aanwezig in het lab. Vooralsnog is niemand aangehouden.

Het lab werd afgelopen nacht bewaakt (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

