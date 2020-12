Stoep bakker Daniël beklad vanwege 'racistische decoratie' in etalage: 'Ik snap hier niets van'

De stoep van de zaak is beklad (foto: De Broodspecialist). vergroot

Bakker Daniël van Schijndel trof donderdagochtend een 'heel onaangename verrassing' aan. De stoep van zijn zaak in Den Bosch was door Kick Out Zwarte Piet (KOZP) beklad met de tekst: Zwarte Piet is racisme. De bakker is verontwaardigd: "Je wordt weggezet als een racist."

"Het was echt even schrikken. Ik snap hier helemaal niets van", vervolgt Daniël, eigenaar van De Broodspecialist in de Hinthamerstraat. "Waarom doet iemand zoiets?", vraagt hij zich af. Volgens KOZP gaat het om stoepkrijt, de bakker denkt dat het om 'slechte verf' gaat.

"Ik gebruik juist zoveel mogelijk neutrale decoraties", weet Daniël. Het enige wat hij kan bedenken, zijn de lolly's die hij verkoopt. "Ik had wat Zwarte Piet-lolly's in de etalage gezet. Verder heb ik alleen een sinterklaaspop in mijn etalage staan en geen andere versiering."

Beledigend

"Dit soort decoraties zijn racistisch, beledigend en ouderwets", vertelt Brenda, lid van KOZP Den Bosch. Ze wil niet met haar achternaam worden genoemd. "Ik ben benieuwd of de bakker zijn stoepje letterlijk en figuurlijk zal schoonvegen."

"Waarom zeggen ze het niet gewoon in mijn gezicht? Dan had ik er iets aan kunnen doen." De bakker wil alsnog het gesprek aangaan met de actievoerders. "Ik wil ze graag uitnodigen voor een kop koffie met een speculaasje."

KOZP Den Bosch kondigde eerder al acties aan bij winkels die 'de racistische karikatuur van Zwarte Piet' tonen. De groep plaatste donderdag nog foto's op Facebook van de plaatsing van dezelfde teksten bij Winkelcentrum de Rompert. Ook bij de winkel met houten speelgoed Hout-Doe is de leus op de stoep gekalkt, meldt de eigenaar. Of KOZP nog op andere plekken heeft toegeslagen, of dit gaat doen, wil Brenda niet zeggen.

Ook teksten bij winkelcentrum de Rompert (foto: KOZP Den Bosch). vergroot

De etalage van de zaak (foto: Daniël van Schijndel). vergroot

De lolly's waar het om zou gaan (foto: Daniël van Schijndel). vergroot

Ook bij Hout-Doe op de stoep is de leus gekalkt (foto: via Facebook) vergroot

