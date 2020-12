Topchef Soenil verruilt zijn sterrenrestaurant voor een foodtruck: 'Ik wil gewoon koken'

Soenil Bahadoer van De Lindehof (foto: archief). vergroot

Normaal kookt topchef Soenil Bahadoer in zijn tweesterrenrestaurant in Nuenen, nu kan je hem in heel Nederland tegenkomen met zijn foodtruck. "Ik mis mijn gasten wel."

Door de coronacrisis moest restaurant De Lindehof de deuren sluiten. Sinds vorige maand trekt Soenil door het land om de recepten van zijn moeder aan de man te brengen.

De topchef was al in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Nijmegen. Soms moeten mensen - coronaproof - twee uur in de rij staan.

"Gelukkig heb ik genoeg vrienden in het hele land."

Maar met een foodtruck kun je niet overal gaan staan. "Daar heb je een vergunning voor nodig, dus sta ik alleen maar op privéterrein. Gelukkig heb ik genoeg vrienden in het hele land. Zo stond ik laatst met mijn foodtruck in Rotterdam bij restaurant Goud van mijn collega Herman den Blijker."

Veel mensen komen op de foodtruck af. "Maar mensen zijn heel veilig in de rij. Ze weten dat ze afstand moeten bewaren en houden netjes hun mondkapjes op. En ze wachten na een bestelling af tot hun naam wordt geroepen waarna ze hun eten veilig kunnen ophalen."

"We proberen voor een thuisgevoel te zorgen."

Soenil merkt dat zijn klanten dit initiatief erg kunnen waarderen. "Ze zijn heel blij dat ze er kunnen zijn. We proberen ook een goede vibe te creëren. Dat doen wij ook met homefood. Daarmee proberen wij voor het thuisgevoel met eten van moeders te zorgen. Aan dat gevoel is echt behoefte."

Vooral de bara, een Surinaamse snack, is gewild. "Wij hebben nu ook het bara-dansje. Dat is een soort van wedstrijdje waarmee je een fles champagne kan winnen. En dat is populair."

Hieronder kan je een bara-dans bewonderen:

Wachten op privacy instellingen...

De topchef kan naar eigen zeggen moeilijk stilzitten. "Je kan wel wachten op geld van de overheid, maar je wil toch omzet maken. En ik wil gewoon koken. Maar dit is ook hartstikke leuk. Misschien begin ik wel een nieuw concept met foodtrucks."

Vrijdagmiddag is de foodtruck van Soenil langs de A2 in Vianen te vinden. "En binnenkort ook in Veghel. Er zit zoveel aan te komen."

LEES OOK: Soenil Bahadoer van restaurant De Lindehof in Nuenen tot Chef van het Jaar gekroond

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.