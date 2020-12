Drie mannen mogen na week quarantaine op het werk naar huis: 'We waren er ook echt wel klaar mee'

De mannen hadden in ieder geval geen reistijd. (foto: Remon van Zoggel). vergroot

De drie mannen van het bedrijf Dutch Deco finish in Erp mogen eindelijk naar huis. Ze zaten afgelopen week op hun werk in quarantaine, maar zijn vrijdag negatief getest op het coronavirus. "Echt heel fijn", zegt Remon van Zoggel opgelucht.

Een collega van Remon, Leander en Wim bleek afgelopen maandag besmet te zijn met corona. Uit voorzorg gingen de mannen in quarantaine totdat ze getest konden worden.

Slapen op het werk

Om het thuisfront niet in gevaar te brengen, bleven ze de hele week op hun werkplek. Baas Remon van Zoggel sliep in zijn eigen kantoor, Leander van Lieshout in het kantoor van de bedrijfsleider en Wim Kapteins in de kantine.

Vrijdagmiddag was het eindelijk zover: de mannen konden worden getest. Vlak voor de test waren de mannen erg hoopvol. "Twee collega's zijn vanmorgen al negatief getest, dus dat geeft hoop. We zijn er nu ook wel klaar mee. Gisteravond wilden we echt graag weer terug naar huis. Zeker aangezien het morgen sinterklaasavond is", zei Leander van Lieshout.

Zo zag de tijdelijke woonplaats van de drie collega's er afgelopen week uit:

'Eerst nog een klein beetje werken'

Dankzij een sneltest kregen ze binnen een kwartier te horen dat ze negatief zijn getest. "Ja dat is heel fijn", zegt Remon. "Alle andere collega's zijn ook negatief getest, dus die kunnen maandag weer beginnen. Daar zijn zij ook blij mee."

Of de mannen meteen de spullen pakken en naar huis gaan? "We gaan eerst nog een klein beetje werken hier", zegt Remon.

Alleen hechter geworden

De quarantaine verliep afgelopen week goed. "We hebben veel gewerkt en zijn alleen maar hechter geworden. Het was gewoon gezellig met elkaar, we hebben lekker gelachen. Maar woensdag dachten we wel dat het fijn zou zijn als we weer naar huis konden. Je wil toch wel lekker naar je eigen huisje toe."

Wat het eerste is wat hij thuis gaat doen? "Ik ga lekker in bad liggen", lacht Remon.

Landelijke bekendheid

Het bedrijf Dutch Deco Finish kreeg dit jaar landelijke bekendheid door het LEGO-kunstwerk van André Hazes op de Dam, dat kort na plaatsing werd vernield door vandalen. Het bedrijf maakte het beeld.

