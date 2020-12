Al 25 dagen in de kou protesteren tegen distributiecentrum Wijkevoort: 'Ik moet iets met die woede'

Stadsimker Marcel Horck voor het Stadskantoor in Tilburg. vergroot

Al 25 werkdagen staat stadsimker Marcel Horck elke ochtend stipt om acht uur buiten op de stoep van het Stadskantoor in Tilburg om te protesteren tegen distributiecentrum Wijkevoort. Dat hypermoderne bedrijventerrein gaat er komen aan de rand van Tilburg, tegen Gilze aan. Met een clubje van tien actievoerders herinneren ze er alle ambtenaren en bestuurders aan dat Wijkevoort een grote vergissing is.

Marcel Horck is de drijvende kracht achter het stille protest. De stadsimker heeft zich in zijn leven al druk gemaakt om veel meer zaken. Zo stond hij in de jaren zeventig in Woensdrecht om te protesteren tegen de kruisraketten en voerde hij in Tilburg actie tegen allerlei plannen die ten koste van de natuur gaan.

"Ik moet iets met al dat onbegrip."

En nu richt hij zich op Wijkevoort. ”De actie bij het stadskantoor geeft mij de rust, om niet gekker te worden en om niet andere dingen te gaan doen die buiten de wet vallen", legt Horck uit. "Ik moet iets met al dat onbegrip, met die woede misschien.”

Eind oktober ging er een streep door het plan een referendum te houden over de komst van distributiecentrum Wijkevoort. De actievoerders hadden de benodigde handtekeningen binnen maar het college en ook de gemeenteraad legde het verzoek voor een referendum naast zich neer. Afgelopen week is beroep tegen die beslissing ingediend.

"Ik wil iets gaan doen."

Het zijn vooral de ambtelijke procedures waar Marcel Horck gek van wordt. ”Bij natuur is mijn ervaring kom je altijd in procedures, referenda, wetgeving en juridisch gedoe terecht. Het is zo ingewikkeld dat je altijd verliest. Ik heb op een gegeven moment gedacht: ik wil iets gaan doen.”

Een impressie van het nieuwe bedrijventerrein (foto: Gemeente Tilburg). vergroot

Horck gelooft niet dat zijn dagelijkse protest tegen Wijkevoort werkelijk gaat helpen. Hij doet het meer voor zichzelf. Vrijdagochtend, op de dag dat er juist een grotere groep bij het Stadskantoor staat met schoentjes met sinterklaasgedichten erin, is de imker er niet bij. Hij zit thuis in quarantaine.

"Sommige ambtenaren komen wel met koffie of thee, en dat waardeer ik ook enorm."

Maar er komen nog genoeg kansen want Horck is van plan om tot en met de Tweede Kamerverkiezingen in maart elke werkdag voor het stadskantoor te staan.

De stadsimker begint de bewoners van het stadskantoor inmiddels aardig te kennen. “Sommige ambtenaren komen wel met koffie of thee, en dat waardeer ik ook enorm, maar van wethouders heb ik nog helemaal niets gehoord. Ik sta er elke ochtend. Ze passeren mij, ik groet ze netjes. Ik zeg: werk ze vandaag.”

Verantwoordelijk wethouder voor Wijkevoort, Berend de Vries, is Horck nog nooit tegen gekomen. “Misschien werkt hij veel thuis of begint hij later, het is geen verwijt hoor."

