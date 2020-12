Horecapersoneel in fabriek aan de slag: 'Wennen aan 's avonds thuis zijn'

Horecamannen Thomas en Hans nu aan het werk in een fabriek (foto: Jessica Ranselaar). vergroot

De tweede lockdown is voor veel horecazaken een flinke klap. De bedrijven zien hun inkomsten opnieuw naar nul gaan en ondertussen lopen kosten voor bijvoorbeeld personeel gewoon door. Bedrijven in de gemeentes Loon op Zand, Heusden en Waalwijk vonden een oplossing in het 'uitlenen' van horecapersoneel want in de regio zitten bedrijven te springen om extra mensen.

Jessica Ranselaar

Voor Robert Blok was het een uitkomst. Hij heeft drie horecazaken. Tijdens de eerste lockdown maakte hij bezorg- en afhaalmaaltijden. Maar dat kostte meer dan het opleverde. Dus wilde hij in de tweede coronagolf iets anders. ''Dan ga je een beetje rondbellen en appen met de vraag of ze iemand nodig hebben of een bedrijf kennen dat mensen kan gebruiken.''

Via de drankleverancier komt Robert bij Solaris Parkmanagement uit. Dat bedrijf koppelt Robert aan Lightronics in Waalwijk. De twee zaken komen er snel uit. ''Wij zaten daar op een woensdag of donderdag en de maandag erop konden we beginnen.''

Brand

Iedere dag werken vijf personeelsleden van Robert bij de fabriek waar armaturen in elkaar gezet worden. Het bedrijf kon de personeelsleden goed gebruiken. In september brandde de fabriek af, vlak voor het hoogseizoen van het bedrijf.

Hans en Jos overleggen over het werk in de fabriek. (Foto: Omroep Brabant) vergroot

De horecamedewerkers moesten meteen aan de bak, veel tijd voor uitleg was er niet. ''Het was learning on the job, echt'', vertelt Jos Spapens, algemeen directeur van het bedrijf. Maar dat leverde niet echt problemen op. ''Ik kreeg vijf man die al een team waren, weliswaar met biefstukken bakken, maar die konden hier ook samenwerken.''

Hoogste versnelling

Aanpakken is iets wat horecamensen kunnen. Het is een van de kwaliteiten waardoor ze goed inzetbaar zijn, hoort hun baas Robert Blok vaak terug. En er is meer. ''Ze zijn flink stressbestendig. En wat ik ook hoor, is dat we ook goed doorwerken. We staan vaak in de hoogste versnelling. We zien het werk ook en pakken het zelf aan.''

Voor de medewerkers zelf is het ook fijn dat ze niet thuiszitten. ''Ik heb een paar dagen thuisgezeten'', vertelt chef-kok Hans Timmermans. ''Toen heb ik gezegd: zet mij maar vijf dagen ergens neer, maakt niet uit waar. Thuiszitten ben ik niet gewend.''

Wekkertje

''De eerste week was wel even schakelen'', vult Thomas Kom, bedrijfsleider van het Grand Café. aan. ''Ik werk eigenlijk alleen maar in de horeca, dus avondwerk en veel nachtwerk. Dan is om zes uur het wekkertje wel even andere koek.''

Voordeel voor de mannen is dat ze nu 's avonds thuis zijn en waarschijnlijk een keer vrij zijn met de kerst. Toch ziet Hans graag zo snel mogelijk zijn keuken terug. ''Het liefst gisteren nog.''

vergroot

In alle rust

Maar zo snel zal het niet gaan. En van Robert Blok hoeft dat ook niet. ''Als we begin januari in alle rust weer kunnen beginnen, is dat mooi''. Dan heeft hij waarschijnlijk het grootste deel van zijn mensen weer tot zijn beschikking. In ieder geval zijn de medewerkers die bij Lightronics werken er dan weer bij. Dat werk is eind december klaar.

Verder is het even afwachten. Robert heeft toch een aantal mensen moeten ontslaan. Een deel van het personeel heeft ook zelf ervoor gekozen om een andere baan te zoeken. Toch verwacht hij een goede herstart te kunnen maken. Maar de inkomsten die hij dit jaar heeft gemist, zijn niet zomaar ingehaald. ''Dat duurt nog wel tot december 2021. Als we een goed jaar draaien, tenminste.''

