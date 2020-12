Traditionele kerststal in Sint-Jan in Den Bosch open voor publiek: 'Corona zet Kerstmis niet stil’

De kerststal in de Sint-Jan (foto: Tom Berkers). vergroot

Na maanden van zagen, timmeren en decoreren is de kerststal in de Sint-Jan in Den Bosch vanaf vrijdag geopend voor bezoekers. Het is dit jaar wel even anders dan normaal, want als je een bezoekje wil brengen aan de kerststal moet je wel reserveren.

Tom Berkers Geschreven door

Een dankbare Vincent Blom, plebaan van de Sint-Jan, loopt door de kerststal. “Ik ben dankbaar dat de kerststal ondanks beperkingen toch staat dit jaar. We hopen met deze kerststal aan velen troost, hoop en licht te bieden in deze donkere tijd. Corona zet Kerstmis niet stil!”

Droom wordt werkelijkheid

Het thema van de kerststal dit jaar is: 'Een droom wordt werkelijkheid'. Blom legt uit waarom. "Jozef was verloofd met Maria, maar wilde eigenlijk scheiden. In een droom kreeg hij de opdracht om Maria tot vrouw te nemen en te zorgen voor het kind. Jozef koos ervoor om de opdracht te vervullen en merkte dat dit veel hoop en vreugde in zijn leven bracht. Zo werd de droom werkelijkheid.”

Als je door de kerststal loopt, dan merk je meteen dat dit jaar Jozef de hoofdrol heeft. Jack Kradolfer heeft samen met zijn team ook nu weer de kerststal gemaakt. “Als je door de kerststal loopt kom je drie keer Jozef tegen: in zijn werkplaats, onderweg naar Bethlehem met Maria en staande aan de kribbe.”

Kradolfer laat je in onderstaande video de kerststal zien:



Vooraf reserveren

Iedereen kan dit jaar veilig de kerststal bezoeken, want er is rekening gehouden met de coronamaatregelen. “Mensen moeten een mondkapje dragen, men schrijft zich in op tijdsloten, er zijn extra brede wandelpaden en wij vragen mensen om afstand van elkaar te houden”, aldus Blom.

Mocht je de kerststal willen bewonderen, dan kun je tot en met zondag 17 januari 2021 een bezoek brengen. Zorg wel dat je vooraf (online) een tijdslot reserveert.

