Kindervuurwerk is niet aan te slepen: 'Bunkers van de leveranciers zijn al leeg'

Kindervuurwerk is niet aan te slepen. vergroot

Nu er met de jaarwisseling geen echt vuurwerk mag worden afgestoken, kopen veel mensen kindervuurwerk. “Normaal verkoop ik voor Sinterklaas niks, maar nu kopen sommigen gewoon voor 50 of 100 euro. Dat heb ik nog nooit meegemaakt", zegt Maurice van Hommel van de Feestspecialist in Tilburg. Hij verwacht dat tussen kerst en oud en nieuw het kindervuurwerk overal is uitverkocht.

Hoewel het in de volksmond kindervuurwerk heet, wil dat niet zeggen dat het niet gevaarlijk is. Een betere omschrijving is categorie 1 vuurwerk. “Het kan eigenlijk hetzelfde als echt vuurwerk, maar het is gewoon kleiner en er zit minder kruid in”, legt Maurice uit. Het goede nieuws voor de vuurwerkliefhebbers is dat je dit vuurwerk het hele jaar mag afsteken. Dus ook met de jaarwisseling.

Onder categorie 1 vuurwerk vallen bijvoorbeeld sterretjes, knalerwten en trektouwtjes, maar er zijn items te krijgen die op echt vuurwerk lijken, zoals fonteintjes.

In de video laat Maurice zien wat voor vuurwerk hij allemaal verkoopt:

Bij veel feestwinkel zien ze de verkoop toenemen. “Het is niet zo dat ze hier met bakken naar buiten lopen, maar het is wel ongeveer verdubbeld”, aldus Toon van Beurden van de FopShop in Breda. “Wij zien ook de verkoop van wensballonnen toenemen. Iedereen zit nu eigenlijk een beetje in de penarie, dus hoe leuk is het dan om samen iets te wensen voor het nieuwe jaar. "

Ballonnen

Er is nog een 'nieuwe' manier om toch lekker te kunnen knallen tijdens de jaarwisseling, namelijk het laten klappen van ballonnen. “We verkopen strengen met ballonnen, die je dan als decoratie ophangt. Aan het eind van de avond trek je de streng door een vierkant met spijkers en dan knallen ze allemaal snel na elkaar. We noemen dat een honderduizendklapper. Ook hiervan zien we de verkoop toenemen. Mensen gaan toch op zoek naar alternatieven.”

Mark van Grinsven van de Gestelse feestwinkel in Eindhoven heeft extra categorie 1 vuurwerk ingeslagen. “We hebben geprobeerd nog meer te kopen, maar nu is het niet meer te krijgen. Alle leveranciers zijn uitverkocht. De bunkers zijn leeg. Dit hebben de leveranciers ook nog noot meegemaakt.”

Mark is erg blij met de extra verkoop. “Dat maakt het allemaal nog een beetje goed. De feesten en partijtjes zijn er nu natuurlijk al een stuk minder, dus gelukkig hebben we dit nog."

Jaaromzet weg

Voor Maurice is de verkoop van het kindervuurwerk een druppel op de gloeiende plaat. Hij verkoopt normaal ook echt vuurwerk en heeft zijn bunker nog vol liggen. “Het is echt heel zuur. In de feestwinkel verkopen we natuurlijk al minder. Dat bepaalde feesten niet zouden doorgaan konden we nog aan zien komen. Maar dat vuurwerkverbod zag ik echt niet aankomen. We hebben er het bijna het hele jaar aan gewerkt en dan is ineens de hele jaaromzet weg. Dat is heel heftig. Ik kan de keuze van de overheid niet begrijpen.”

Nu het kindervuurwerk al schaars begint te worden, zou je zeggen dat de prijzen uiteindelijk gaan stijgen. Maar dat zien de ondernemers allemaal niet zitten. “We zijn wel een feestwinkel hé! Het moet leuk blijven”, zegt Mark.

