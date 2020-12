Asielzoekers betrapt bij diefstal in supermarkt Maarheeze en raken slaags met personeel

Foto: Cranendonck24 vergroot

Drie asielzoekers uit het azc in Budel zijn woensdagavond in het Jumbo-filiaal in Maarheeze betrapt bij het stelen van spullen uit de winkel. Voordat de politie kwam probeerde het drietal te ontsnappen uit de winkel. Daarbij sloegen en duwden ze naar het winkelpersoneel en omstanders.

Dat meldt Cranendonck24. Winkelpersoneel en omstanders slaagden erin om de asielzoekers over te dragen aan de politie. Het trio zit nog vast. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Daarvoor wordt met getuigen gesproken en beelden van beveiligingscamera’s bekeken.

Petitie

Eind november bleek dat de zorgen over het asielzoekerscentrum (azc) in Budel onder inwoners van de gemeente Cranendonck aanhouden. Dit bleek onder meer uit de steun voor een petitie. Hiermee willen de initiatiefnemers een eind laten maken aan de overlast die door asielzoekers zou worden veroorzaakt. Ook hopen ze met de oproep de plannen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor herontwikkeling van het azc te dwarsbomen.

