Marechaussee jaagt op wildcrossers op Oirschotse Heide

Foto: Collin Beijk De Koninklijke Marechaussee patrouilleert op de Oirschotse Heide (foto: Collin Beijk) Er wordt ook met meerdere crossmotoren naar illegale crossers gezocht (foto: Collin Beijk)

Met drie terreinwagens, vier crossmotoren en twee wegmotoren heeft de Koninklijke Marechaussee de jacht geopend op wildcrossers. Op het militaire oefenterrein de Oirschotse Heide is er regelmatig overlast van crossmotoren. Er ontstaan zelfs gevaarlijke situaties met defensiepersoneel en recreanten.

Sinds juni is de Marechaussee weer aan het controleren op de heide. Inmiddels zijn er zo'n tien wildcrossers beboet. Zaterdagochtend kwam er weer eentje bij. "Wij vinden motorcrossen ook een mooie sport, maar niet hier tussen ons personeel en de recreanten. Zeker niet met twee officiële banen naast ons terrein", legt wachtcommandant Timo uit.

Gevaarlijk

"Zeker in deze coronatijd wordt er meer gerecreëerd en ook meer door defensie op de Oirschotse Heide geoefend. Dat leidt niet alleen tot overlast, maar ook gevaarlijke situaties", vertelt brigade commandant Pieter. Zo kwam het al voor dat er een illegale crosser dwars door een bivak scheurde.

Wat volgens majoor Pieter ook voorkomt is dat militairen tijdens een oefening gestoord worden. ""Soms is het juist de bedoeling dat militairen onzichtbaar opereren en dan schrik je enorm als er ineens een crossmotor uit het niets bijna over je heen rijdt."

Lastig

Het staande houden van de wildcrossers is niet eenvoudig. "De wildcrossers zijn vaak goed geoefend en daarom zetten wij ook zelf mensen op crossmotoren in", legt de majoor uit. Daarbij krijgt de Marechaussee ook hulp van het Openbaar Ministerie, boa's en terreinopzichters van defensie.

Hoewel defensie over veel personeel en materieel beschikt, gaat het speuren naar de illegale crossers gewoon op zicht en gehoor. Meerdere malen zet Timo tijdens de patrouille de auto uit en vraagt hij om stilte om te luisteren of hij iets hoort. In de video zie je hoe hij naar wildcrossers zoekt en er ook één vindt.

De afgelopen jaren kampte de Koninklijke Marechaussee met een personeelstekort waardoor er geen capaciteit was om op wildcrossers te jagen op het eigen oefenterrein vertelt Pieter. "Maar dat is nu voorbij en door goed te handhaven, hopen we dat het stopt voordat er ongelukken gebeuren."

In beslag

De boete voor het wildcrossen is 95 euro, maar dat is als je één keer gepakt wordt. "Als je meerdere keren gepakt wordt, kan het zijn dat de crossmotor in beslag wordt genomen", legt wachtcommandant Timo uit. Het komt ook meer dan eens voor dat crossmotoren niet verzekerd zijn of op kenteken staan.

"Ik heb ook al gehad dat iemand niet kon uitleggen hoe hij de crossmotor betaald had, maar wel bekend bij justitie was." Er is dus volgens de wachtcommandant ook wat 'bijvangst' soms.

De Koninklijke Marechaussee wil vooral duidelijk wil maken dat er op de Oirschotse Heide niet gecrosst mag worden. "Je zal maar een aanrijding krijgen met één van onze pantservoertuigen, die gaan niet opzij", waarschuwt Timo. "Voor vijftien euro kan je de hele dag crossen op een veel mooiere en veiligere baan."

De Koninklijke Marechaussee rijdt zelf ook op crossmotoren (foto: Collin Beijk) vergroot

