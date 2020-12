Coronanieuws: 'Beter niet versoepelen met Kerstmis'

vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

"Als je puur vanuit de virusdruk en de bestrijding van het virus kijkt, dan kun je beter niks veranderen aan de coronamaatregelen."

Vanwege het coronavirus zullen er geen nieuwjaarsduiken voor volwassenen zijn in Brabant.

07.52 - 'Beter niet versoepelen met Kerstmis'

Nu het coronavirus nog zo wijdverspreid is, is het beter om de huidige maatregelen eigenlijk helemaal niet te versoepelen rond de kerstdagen. Dat zegt viroloog van het Amsterdam UMC en OMT-lid Menno de Jong tegen AT5. "Als je puur vanuit de virusdruk en de bestrijding van het virus kijkt, dan kun je beter niks doen. Maar de politiek speelt ook mee en die maakt afwegingen, dus we zullen zien wat er gebeurt."

07.00 - Streep door nieuwsjaarsduiken

Wil je op 1 januari een nieuwjaarsduik maken, zoek dan maar een badkuip op. Een rondgang langs organisatoren van deze traditie leert ons dat er op 1 januari 2021 vanwege het coronavirus geen nieuwjaarsduiken zullen zijn in Brabant. Althans, voor volwassenen.

