Wil je een nieuwjaarsduik maken? Kies dan voor een badkuip, buiten is namelijk niks te doen

Wil je op 1 januari een nieuwjaarsduik maken, zoek dan maar een badkuip op. Een rondgang langs organisatoren van deze traditie leert ons dat er op 1 januari 2021 vanwege het coronavirus geen nieuwjaarsduiken zullen zijn in Brabant. Althans, voor volwassenen.

Voor (alleen) kinderen die met hun familie op vakantie zijn in Dierenbos in Vinkel, heeft exploitant Libéma wel een nieuwjaarsplons in het binnenzwembad in petto. Inclusief kinderchampagne en een oliebol. En hun ouders? Die mogen op een afstand toekijken met, als troost, een glaasje glühwein in hun hand en een vuurkorf om eventueel op temperatuur te komen of te blijven.

Alternatief voor jongeren

Ook in Venhorst is de organisatie van de duik die direct na het ingaan van de nieuwjaarsnacht zou plaatsvinden, niet bij de pakken gaan neerzitten. Zij wil vooral met iets voor de dag komen om jongeren van de straat te houden en hen een aantrekkelijk alternatief te bieden. De organisatie is hierover nog in overleg met de gemeente Boekel, waar Venhorst onder valt.

Zo trotseerden honderden Brabantse bikkels in 2019 ijskoud water voor nieuwjaarsduik:

Ook in Eersel zint men op iets ludieks waar mensen aan mee kunnen doen. Een woordvoerster meldt desgevraagd dat er wordt gewerkt aan een filmpje, waarin wordt opgeroepen een video in te sturen. Details worden later bekend gemaakt.

De duik in Eersel was als vanouds gepland in het water van Landgoed Duynenwater (voorheen het E3-strand). “Op zich zou dat niet zo’n probleem hoeven te zijn. Het gebeurt immers in de buitenlucht", aldus de zegsvrouw. "Maar mensen willen toch ergens binnen bij elkaar komen om zich bijvoorbeeld op te warmen.” En dat is in deze tijden vragen om problemen.

Nauwelijks nagedacht

In Bergen op Zoom is nauwelijks nagedacht of het jaardoopritueel zou moeten worden uitgesteld. En over een andere invulling evenmin, zo meldt een woordvoerder van de plaatselijke reddingsbrigade die dit festijn al enkele jaren verzorgt.

Die in Den Bosch hakt al langer met dit bijltje, maar ook daar gaat het niet door. “Heel zuur”, zegt een medewerker. “We moeten het gewoon overslaan, omdat we al snel in de gaten kregen dat het hem dit keer niet zou worden. Als we iets willen opzetten, dan moet het groots zijn met veel deelnemers en publiek, en dat is tegenwoordig onmogelijk.” De Oosterplas zal 1 januari leeg zijn en blijven.

Geen erwtensoep

Het water van de Winput aan de Lange Reeweg in Lage Zwaluwe zal naar verwachting evenmin rimpelingen vertonen. De organiserende stichting had het uiteraard graag anders gezien. “We waren er al vroeg bezig met plannen, maar ermee doorgaan was niet verantwoord.”

Ook hier krijgt snert voor één jaar (althans dat hoopt ze) een andere betekenis: geen erwtensoep dus. Met of zonder worst, het wordt ook hier helemaal niks.

Unox trekt zich terug

Veel nieuwsjaarsduiken hebben hun naam verbonden aan Unox. Hoewel het bedrijf hierover officieel nog niets over naar buiten heeft gebracht, laten woordvoerders van diverse duiken in onze provincie weten dat ze al weken geleden gehoord hebben dat het Unilever-merk er ditmaal geen brood in ziet.

Het concern wil niet op zijn geweten hebben dat het coronavirus zich verspreidt via evenementen waaraan het zich verbindt. De Brabantse organisatoren hebben er alle begrip voor.

