Coronanieuws: 'Geen versoepelingen mogelijk door hoge besmettingscijfers'

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen neemt toe, drie doden in het voorbije etmaal.

1020 nieuwe coronabesmettingen in Brabant, 6814 in heel Nederland.

Ook dit weekend moesten er weer illegale feestjes door de politie worden stopgezet.

Er komen waarschijnlijk geen versoepelingen voor de feestdagen.

18.20 - 'Geen versoepelingen mogelijk door hoge besmettingscijfers'

Het aantal besmettingen is nog veel te hoog om aan versoepeling van de coronamaatregelen te denken richting de feestdagen. Dat was de conclusie van het Catshuis overleg, meldden ingewijden aan het ANP.

In de ambtswoning van de premier sprak een groot deel van het kabinet met onder anderen RIVM-directeur Jaap van Dissel. Er worden tijdens de informele bijeenkomst geen beslissingen genomen.

Dinsdagavond maken premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bekend hoe het verder gaat rond de feestdagen. Verwacht geen grote nieuwe maatregelen, is te horen na het Catshuisoverleg. Premier Mark Rutte gaf vrijdag na de ministerraad al aan somber te zijn over de mogelijkheid tot versoepeling van de maatregelen.

Het aantal gemelde besmettingen loopt de laatste dagen zelfs weer op. Zondag werden er 6814 positieve coronatesten gemeld. De hoop was dat het aantal besmettingen nu rond de 3000 zou liggen.

Er wordt nog wel verder gepraat over hoe het moet met de kerstdagen en hoeveel gasten mensen dan thuis zouden mogen ontvangen. Eind november adviseerde het OMT dat het vieren van de feestdagen alleen in huiselijke kring zou moeten gebeuren met bijvoorbeeld maximaal zes gasten.

17.15 - Politie Zwolle bekeurt 15 mondkapweigeraars

De politie in Zwolle heeft zaterdagmiddag 15 mensen bekeurd die zonder mondkapje een supermarkt ingingen. Volgens de politie ging het om een bewuste actie van de groep. Ze hadden afgesproken om opzettelijk zonder mondkapje naar binnen te gaan.

16.00 - Iets meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is zondag toegenomen. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1641 coronapatiÙnten. Dat zijn er 39 meer dan zaterdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum PatiÙnten Spreiding (LCPS).

Vergeleken met begin deze maand is het aantal opgenomen coronapatiënten nauwelijks afgenomen. Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er nu 469 op de intensivecareafdelingen, 3 minder dan zaterdag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten in het afgelopen etmaal toe met 42 tot 1172.

Door de aanhoudende drukte werden in het afgelopen etmaal 14 patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio's, onder wie één ic-patiënt.

14.30 - 1020 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

In onze provincie zijn de afgelopen 24 uur 1020 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 222 minder dan zaterdag. Toen stond de teller nog op 1242 besmettingen in Brabant. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

Landelijk zijn er 6814 nieuwe besmettingen, dat zijn er 242 meer dan zaterdag. Toen waren het er 6572 (na correctie). Vrijdag waren er 5921 en donderdag 5634.

De 6814 besmettingen van de afgelopen 24 uur zijn er fors meer dan het gemiddelde (5513) van afgelopen week. De afgelopen week raakten meer dan 38.500 mensen besmet, ruim 4000 meer dan de week ervoor.

14.30 25 nieuwe sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen aan corona steeg afgelopen etmaal met 25. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, tussen een sterfgeval en de registratie kan enige tijd verstrijken. Het RIVM meldde zaterdag het overlijden van 39 coronapatiënten.

11.21 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de voorbije 24 uur 26 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dit zijn er zeven minder dan het etmaal hiervoor. In totaal liggen er 316 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen. Dit zijn er vijftien meer dan een dag geleden. De voorbije 24 uur zijn achttien coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen. Zes zijn er overgeplaatst en drie patiënten overleden het voorbije etmaal.

09.30 - Coronafeestjes beëindigd

Ook dit weekend moest de politie illegale feestjes stopzetten. Die massale party's zijn verboden in deze coronatijd. In Den Helder vond zo'n feest zaterdagnacht plaats in een huis aan de Spoorstraat. Hier waren vijftig mensen bij aanwezig. Een politieman werd geslagen toen hij de gegevens van een van de feestgangers wilde noteren. Vervolgens werd hij omvergelopen door vluchtende aanwezigen. In Delft waren tientallen jongeren bij de Rotterdamseweg aan het feesten. Ook zij hebben een bekeuring gekregen.

09.00 - KNVB-actie op Malieveld

De KNVB voert maandagochtend actie op het Malieveld in Den Haag. Met zo'n duizend verschillende voetbalshirts wordt het woord 'stil' gevormd op het grote grasveld in Den Haag. De KNVB vraagt zo aandacht van de overheid voor het amateurvoetbal, dat vanwege de coronamaatregelen nu al weer bijna twee maanden stilligt. De KNVB wil dat de ruim 600.000 voetballende senioren zo snel mogelijk weer als team kunnen gaan trainen.

07.52 - 'Beter niet versoepelen met Kerstmis'

Nu het coronavirus nog zo wijdverspreid is, is het beter om de huidige maatregelen eigenlijk helemaal niet te versoepelen rond de kerstdagen. Dat zegt viroloog van het Amsterdam UMC en OMT-lid Menno de Jong tegen AT5. "Als je puur vanuit de virusdruk en de bestrijding van het virus kijkt, dan kun je beter niks doen. Maar de politiek speelt ook mee en die maakt afwegingen, dus we zullen zien wat er gebeurt."

07.00 - Streep door nieuwsjaarsduiken

Wil je op 1 januari een nieuwjaarsduik maken, zoek dan maar een badkuip op. Een rondgang langs organisatoren van deze traditie leert ons dat er op 1 januari 2021 vanwege het coronavirus geen nieuwjaarsduiken zullen zijn in Brabant. Althans, voor volwassenen.

