Juf Ans gaat door corona eerder met pensioen: 'Online kan ik niet meer alle leerlingen raken'

Koningin van de klas, zo noemen haar leerlingen juf Ans Geleijns. Ze gaat ondanks haar passie voor pubers met vervroegd pensioen. Haar laatste lessen Nederlands aan De Nassau in Breda gaf Ans afgelopen zomer online vanwege de lockdown. "Ik zag leerlingen wegglijden. Leerlingen die dan normaal hun werk wel inleveren om mij te plezieren. Online was mijn afstand op hen te groot en deden dat extra stapje niet meer."

Voor juf Ans was dit een pijnlijke constatering, vertelt ze in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant. "Ik heb altijd gezegd: als ik niet meer de leerlingen kan raken, houdt het op."

Het coronavirus duwde Ans ook op andere vlakken naar de achtergrond. "Ik ben lid van meerdere risicogroepen", zegt ze met een onderdrukte glimlach. "Ik kreeg het medische advies om niet tussen dertig pubers in een kleine slecht geventileerde ruimte te gaan staan. Dit zorgde ervoor dat ik vervroegd met pensioen ben gegaan."

Nu ze niet meer voor de klas staat, is ze haar leerlingen zeker niet vergeten. "Ik heb via sociale media nog veel contact met oud-leerlingen. Ze komen zelfs op visite."

Een andere leerling schreef onlangs zelfs een boek over juf Ans. "Kreeg ik van leerlingen berichtjes dat ze dit boek hadden gekregen. Heb ik ze toch nog aan het lezen gekregen", lacht ze

Dat jongeren steeds minder lezen, heeft de lerares ook zelf gemerkt. "Ze zijn veel te druk met elkaar berichten sturen." Dat brengt haar gelijk op een andere gruwel. "De spelling is er door WhatsApp en Instagram niet op vooruit gegaan. 'Hun hebben' rilt ze op haar stoel. Dan heb ik het niet eens over het gebruik van d en t. "

Aan tafel bij KRAAK. werpt ze met regelmaat een strenge blik naar de overkant als het gaat over onderwerpen die haar storen. "Ik ben streng maar ik ben ook vooral duidelijk. Bij mij gelden maar een paar regels: geen telefoon en als ik praat is de rest stil."

Blijkbaar werd haar duidelijkheid gewaardeerd want oud-leerling Nienke laat in een videoboodschap weten dat 'ze snel eens gezellig op de thee komt', ook al is ze nog steeds geen liefhebber van het vak Nederlands.