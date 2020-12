30 minuten-rooster heeft niet voldoende geholpen op Eindhovens lyceum: 5 vwo blijft week thuis

Kortere lessen voor de leerlingen van het Frits Philips lyceum-mavo. vergroot

De 5 vwo-leerlingen van het Frits Philips lyceum-mavo in Eindhoven mogen deze week niet naar school. In deze klassen is na extra maatregelen van de school de uitbraak van corona onder leerlingen niet gestopt. Daarom krijgen deze leerlingen de komende week online les. Zo laat de school in een brief aan de ouders weten.

Afgelopen week hadden de leerlingen nog maar lessen van dertig minuten per vak. Hierdoor kon de onderbouw in de ochtend naar school en de bovenbouw in de middag. Er werd ook niet meer op school geluncht. Op deze manier waren er minder scholieren tegelijkertijd op school en was er meer ruimte voor afstand.

Voor leerlingen van 5 vwo heeft dit niet geleid tot een afname van het aantal kinderen met corona. Zij krijgen nu hun lessen deze week online. Zij missen hierdoor een bijspijkermoment voor scheikunde en herkansingen van de eerste toetsweek. Dit wordt waarschijnlijk voor de kerst alsnog ingehaald.

School hoeft niet dicht

De school hoopt met deze maatregel te voorkomen dat de hele school dicht moet. In overleg met de GGD is er nu nog geen noodzaak om de hele school te sluiten. Ook komende week blijft voor andere leerlingen het lesrooster van dertig minuten gehandhaafd.

In de brief aan de ouders doen de GGD en de school een beroep op ouders en leerlingen om elkaar in de extra vrije tijd niet op te zoeken. Dit zou de maatregel anders teniet doen. Verder vraagt de school aandacht voor alle gebruikelijke maatregelen, zoals handen wassen en het houden van afstand.

