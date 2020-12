Geen Poolse marathon voor Björn Koreman, kans voor kwalificatie Olympische Spelen valt weg

Björn Koreman uit Geertruidenberg tijdens de marathon Eindhoven. vergroot

Slecht nieuws voor marathonloper Björn Koreman uit Geertruidenberg. Hij hoopte zich zondag in Polen te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio. Last minute werd de Poolse wedstrijd afgelast, waardoor Koreman geen kans heeft om de limiet te lopen.

“Vanwege het coronavirus zijn buitenlandse lopers niet welkom. Er waren zelfs al mensen uit Argentinië en die konden ook naar huis”, vertelt hij teleurgesteld in het Omroep Brabant-radioprogramma De Zuidtribune.

Er mogen straks drie Nederlandse marathonlopers naar Tokio. Degene die het verst onder de limiet van 2.11.30 zitten, mogen in 2021 afreizen. Koreman is ervan overtuigd dat hij het fysiek aankan. Maar dan moet hij wel kans hebben om zich te bewijzen.

“Vandaag was er ook een marathon in Valencia. Daar hebben twee andere Nederlanders de limiet gelopen," vertelt Koreman zondag. "Ontzettend gaaf en motiverend om te zien, maar ook lastig voor mij omdat ik zelf geen mogelijkheid heb om ergens te lopen.”

Hij probeert nog wel toegelaten te worden tot een marathon die volgende week in Oostenrijk wordt gehouden. “Het is vanwege de onzekerheid echt een rollercoaster. Ik hoop eigenlijk dat er nog een land is dat een extra wedstrijd organiseert. Maar je hebt als loper eigenlijk ook twaalf weken voorbereiding nodig voordat je in vorm bent.”

